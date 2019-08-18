Врачи назвали самую полезную диету 18.08.2019, 16:27

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Данный способ питания поможет привести тело в форму с пользой для здоровья.

Диетологи отмечают, что девушки всё реже желают страдать от мучительных голодовок, вялости и приступов раздражения, которые приходят вместе со строгими диетами, пишет сайт orthodox.od.ua.

Помимо этого, такой подход способен привести к гастриту или анемии. Следуя за этим трендом, врачи назвали самую полезную диету, которая не позволит человеку слишком резко и кардинально менять свой стиль питания.

Прежде всего не следует резко снижать количество употребляемых калорий. Особенно остро это касается людей, страдающих не только ожирением, но и другими хроническими заболеваниями. Профессиональные диетологи рекомендуют сперва подсчитать среднее количество употребляемых за день калорий. Затем необходимо сложить все числа и найти средний результат, который необходимо будет разделить на 2 - это и будет допустимое количество калорий в сутки. Это число не следует превышать больше 7 дней.

Помимо этого, врачи советуют вдвое сократить употребление мучного, жирного и сладкого. Через семь дней снова необходимо разделить калории на два. На третьей неделе человек должен съедать в три раза меньше, чем перед началом диеты.

Абсолютно безопасно будет отказаться от соли, заменив её обильным питьем жидкости. Выпивать необходимо не менее 1,5 литров в день, если отсутствуют противопоказания. Чтобы продолжать держать контроль над весом, врачи рекомендуют регулярно следить за количеством калорий, но иногда можно давать себе поблажки, ведь строгие диеты могут навредить здоровью сильнее.

Ни одно формирование стройного тела не обходится без занятий спортом. Врачи рассказывают, что пробегать в день по 10 километров вовсе не обязательно. Достаточно давать телу небольшие нагрузки, чтобы держать его в тонусе. Для этого идеально подойдет волейбол, плавание, спортивная ходьба, бадминтон.

Специалисты уверены, что придерживаясь даже этих щадящих правил, человек будет способен сбросить десятки лишних килограммов без вреда для здоровья. Также стоит отметить, что любые диеты должны быть согласованы с врачом, чтобы выявить возможные противопоказания.