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Борец с заводом АКБ под Брестом: Мы дежурим круглосуточно

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  • 18.08.2019, 16:33
Борец с заводом АКБ под Брестом: Мы дежурим круглосуточно

«Свінцовая варта» будет продолжена до победы.

Несмотря на провокации, «Свінцовая варта» будет продолжена. В этом убежден брестский правозащитник Владимир Величкин, передает «Радыё Рацыя».

Она была специально создана для фиксации нарушений на аккумуляторном заводе, поэтому активисты не дадут нечестно работать его представителям, - отметил эксперт в области права:

- Люди там дежурят по два часа, ежедневно, круглосуточно. Одна пара сменяет другую. Они стараются, чтобы не менее двух человек всегда там было. Последний случай подсказывает, что все-таки два человека это мало. Еще надо все-таки избегать ситуации, когда в карауле остаются, например, две женщины.

«Свінцовая варта» продолжается в Бресте вот уже более трех месяцев. Она круглосуточная, в каждой смене всегда находится по несколько человек.


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