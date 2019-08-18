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Жители Смолевичского района задались вопросом, куда идет «дорожный налог»

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  • 18.08.2019, 16:55
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Жители Смолевичского района задались вопросом, куда идет «дорожный налог»
Иллюстрационное фото

В Смолевичском районе возмущены состоянием дороги.

Житель деревни Березовая Гора Смолевичского района обратил внимание на состояние грунтовой дороги на подъезде к населенному пункту, пишет сайт mlyn.by.

«Не дорога, а стиральная доска!» — уверяет Анатолий Иванович. Он обратился на прямую линию, которую провел заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич.

— Протяженность дороги — два километра. В этом году ее не чистят и не ровняют. Небольшую часть — метров 300 — подсыпали щебнем, а по оставшейся сложно проехать даже со скоростью 20 километров в час, — говорит Анатолий Иванович.


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