CША рассекретили первый отчет своей разведки о Чернобыльской катастрофе 18.08.2019, 17:01

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Америка не верила в официальные данные.

Архив национальной безопасности США рассекретил один из документов разведки относительно аварии на Чернобыльской атомной электростанции, пишет «Униан».

Согласно обнародованному на сайте организации секретному сообщению от 2 мая 1986 года на имя госсекретаря США, разведка США сомневалась в правдивости официальных сообщений СССР о количестве жертв аварии.

«Все сообщество разведчиков считает чушью, будто погибли только два человека», - говорится в документе.

В США не могли поверить в такую информацию, исходя из масштабов разрушения.

«Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около 100 человек. На ночной смене дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могло насчитывать до 200, а ночью - до 70 человек», - отмечается в документе.

По мнению американских разведчиков, учитывая масштаб инцидента, большинство персонала должны были сразу эвакуировать, но ради уменьшения последствий катастрофы определенные группы все равно оставались бы возле реактора.

«Снимки показывают пожарные бригады возле реактора, и это подтверждает предположение, что для реагирования на инцидент были вовлечены дополнительные ресурсы», - отмечают авторы документа.

Американские разведчики считают, что такое количество пожарных должно было присутствовать на ЧАЭС еще до инцидента. Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был возле реактора, погибли.

«Учитывая масштаб разрушения, который наблюдается на снимках места происшествия, нам кажется, что все, кто находился в непосредственной близости к взрыву 4-го энергоблока, либо умерли, либо получили летальные дозы радиационного облучения», - подчеркивается в документе.