Что происходит с ценами на квартиры в Минске и регионах 2 18.08.2019, 17:12

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Выгодно ли сейчас покупать квартиру?

Где в Беларуси квадратный метр жилья сегодня самый дорогой и самый дешевый? Об этом в комментарии myfin.by рассказал Артем Сахаревич, аналитик портала Realt.by.

– Сейчас летняя пора, которая по-разному сказывается на покупателях и продавцах. Как правило, продавцы больше подвержены сезонности из-за отпускного периода. Какая-то часть из них отходит от дел – не следят за рыночной ситуацией и могут не поддерживать актуальность своих объявлений. Из-за этого немного сокращается общий выбор квартир.

Что касается покупателей, то на них сезонный фактор сказывается в меньшей степени. Они все равно остаются на рынке, а к концу лета мы видим даже небольшой всплеск сделок. Для тех, у кого есть дети школьного возраста, принципиально важно заключить сделку до начала учебного года.

В этом году есть еще одна причина для активизации спроса – с 14 августа Нацбанк снижает ставку рефинансирования. И хотя само снижение небольшое – на 0,5 процентных пункта, определенный импульс рынку на 1-1,5 месяца оно даст.

О ценах в Минске

Положительная динамика цен как на первичном рынке, так и на «вторичке», наблюдается с начала года. Причем квартиры в новостройках дорожают непрерывно уже достаточно долго. Последний раз мы видели «минус» по итогам недели еще в середине апреля.

Что касается вторичного рынка, там рост не так ярко выражен. Но все же цены медленно идут вверх. И нынешний уровень средней цены предложения – 1357 долларов за «квадрат» на данный момент является самый высоким с середины 2015 года. Это четырехлетний максимум.

Разбежка в суммах, которые в последний месяц платили за квартиры в Минске, была 10-кратной. Так, за три самые дорогие квартиры заплатили 330-360 тыс. долларов, а за самые дешевые малосемейки в Чижовке и микрорайоне Юго-Запад всего 30 тысяч.

Ситуация в регионах

Развитие событий на региональных рынках жилья в целом напоминает Минск. Есть небольшое повышение цен по итогам второго квартала в большинстве городов страны. Но были и такие, где цены снизились. Речь идет о Гомеле, Пинске, Лиде, Барановичах, Бобруйске и Новополоцке.

Самые дорогие квартиры на сегодняшний день в Бресте и Солигорске, где квадратный метр стоит 720-740 долларов. А самое бюджетное жилье в Бобруйске, Мозыре и Орше – 400-450 долларов за «квадрат».

В среднем в региональных центрах жилая недвижимость в два раза дешевле, чем в столице.