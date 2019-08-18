Видеофакт: Сотни витебчан брали штурмом новый секонд-хенд 2 18.08.2019, 17:42

Фото: vkurier.by

Уже за полчаса до открытия под дверями магазина собралась огромная толпа.

17 августа в Витебске открылся новый магазин — один из самых больших секонд-хендов в городе, пишет «Витебский курьер».

За полчаса до открытия около дверей торговой точки собралась внушительная толпа людей.

Новый магазин дешевой одежды расположился на улице Ленина в помещении бывшего мебельного салона. Площадь магазина — около 350 квадратных метров.

Фото: vkurier.by

В преддверии осеннего сезона и нового учебного года самым большим спросом у покупателей пользовались куртки, ветровки, костюмы, брюки, юбки, свитера, рубашки и блузы. Ну а детская одежда была вообще вне конкуренции.

- Для родителей — это действительно выход, — рассказала одна из покупательниц и добавила, что ее скромной зарплаты медсестры не хватает на то, чтобы регулярно покупать своему маленькому сыну новые вещи.

Фото: vkurier.by

А для студентки Анастасии секонд-хенд — едва ли не единственная возможность хорошо одеваться:

- Главное преимущество секонда — это, конечно, цены. Здесь можно среди откровенного барахла найти стильную одежду за копейки.

Уже давно одевается в секонд-хендах и 23-летний Тимофей:

- Ничего предосудительного в этом нет, потому как продающиеся там вещи подчас даже лучше, чем в бутиках. К тому же сам процесс поиска в горах одежды доставляет массу удовольствия. У меня много друзей, которые в секонды ходят исключительно за редкостями.

Фото: vkurier.by

В день открытия первые 100 покупателей получили подарки: коробку стирального порошка и флакон жидкого мыла. А для тех, кто сделал покупку от 25 рублей в чеке, дали купон на бесплатный кофе.

Фото: vkurier.by

Для справки. По данным Белстата, за последние 10 лет импорт секонд-хенда вырос более чем в три раза. Например, в 2018 году в Беларусь этой продукции было завезено 47,4 тысяч тонн на сумму $74,3 млн. В первом квартале 2019 года ввезли уже 10,7 тысяч тонн.

Всего за последнее десятилетие в Беларусь ввезено б/у одежды на $269,2 млн, что сравнимо с суммой государственной поддержки Оршанского льнозавода.