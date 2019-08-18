Развалится и этот фейк Владимир Переверзин

18.08.2019, 17:53

Если не делать выводов, то история повторяется.

Иногда мне кажется, что нами сверху кто-то управляет. Для чего или почему история повторяется?

Дураки учатся на своих ошибках, умные - на ошибках дураков. Кто-то не учится вообще и наступает на одни и те же грабли снова и снова. Вот случилась более 30 лет тому назад Чернобыльская катастрофа, масштабы которой, ценой многих жизней, замалчивались и скрывались.

Начали забывать? Вышел сериал «Чернобыль», который явно не пришелся по душе ностальгирующим по советскому прошлому «патриотам» и вызвал у них бурю возмущения. А тот, который сверху, смотрит на это безобразие и думает: «Не поняли? Не сделали выводы? Пошлю-ка я им еще одно предупреждение, может на этот раз дойдет?».

И случается такой мини-чернобыль, на испытаниях в Северодвинске взрывается чудо-ракета, гордость и надежда Путина. И что? А ничего. Опять происходит ровно тоже самое, что и после Чернобыля.

Главное что? Скрыть, утаить масштабы катастрофы, приукрасить властями же придуманную слащавую картинку мнимых успехов и благополучия. На людей, конечно, наплевать. Для властей они расходных материал, пыль, еще нарожают.

Жизнь человека в России, в отличие от цивилизованных стран, ничто. История повторяется вновь. Были массовые репрессии в 30-х годах? Не осудили, не сделали выводы? Таскаете цветочки на могилку Сталина, не признали чудовище преступником, как немцы Гитлера? Ну так получите мини - Сталина и мини репрессии.

Рухнул колосс на глиняных ногах, развалился СССР. Не оценили в полной мере? Получите жалкое подобие «совка», ибо ресурсы уже не те - все разворовали да прогуляли на Олимпиадах и футбольных чемпионатах. Это я к чему все: Не сомневайтесь, пройдет и это, развалится и этот фейк. Ждем перемен и определяющих их событий. Что-то обязательно случится.

Владимир Переверзин