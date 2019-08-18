Жители Светлогорска собрались на центральной площади города 18.08.2019, 18:26

Воскресная акция против завода беленной целлюлозы уже стала традицией.

Сегодня жители Светлогорска вышли на акцию против завода беленной целлюлозы, сообщает telegram-канал «Баста!».

Традиционная воскресная акция прошла на центральной площади города.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, жители Бреста в это воскресенье снова вышли на центральную площадь города с требованием закрыть завод АКБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.