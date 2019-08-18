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Жители Светлогорска собрались на центральной площади города

  • 18.08.2019, 18:26
Жители Светлогорска собрались на центральной площади города

Воскресная акция против завода беленной целлюлозы уже стала традицией.

Сегодня жители Светлогорска вышли на акцию против завода беленной целлюлозы, сообщает telegram-канал «Баста!».

Традиционная воскресная акция прошла на центральной площади города.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, жители Бреста в это воскресенье снова вышли на центральную площадь города с требованием закрыть завод АКБ.

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