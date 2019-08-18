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Фотофакт: На Донбассе засветились тысячи военных Путина

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  • 18.08.2019, 18:50
  • 6,258
Фотофакт: На Донбассе засветились тысячи военных Путина

В Сети опубликовали очередные доказательства присутствия российских военных на Донбассе.

Так, в базе данных волонтерского сообщества InformNapalm хранятся данные о тысячах кадровых военных из РФ, которые приехали на войну в Украину, пишет «Апостроф».

"Вот база данных расследований международного волонтерского сообщества InformNapalm, где засветилось более 2500 вояк из 98 воинских соединений России в период с 2014 по 2019 год. И это не просто картинка с шевронами, за каждым из них целые истории и расследования с массой фото и видео доказательств агрессии РФ против Украины", - пишет в Facebook волонтер Роман Бурко.


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