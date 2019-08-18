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Страна бесконечного стэнфордского эксперимента

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  • Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»
  • 18.08.2019, 19:13
  • 2,081
Страна бесконечного стэнфордского эксперимента
Геннадий Гудков

Нужно вовремя раскрыть глаза.

В 1971 году психолог, профессор Стэнфордского Университета Филипп Зимбардо (запомните это имя) по заказу ВМФ США провел эксперимент: он набрал 48 психически здоровых и благополучных добровольцев, согласившихся на две недели за хорошие деньги стать охранниками или узниками тюрьмы (по жребию). Задача, которая была поставлена ВМФ — понять, как и до какого предела может трансформироваться психика и поведение людей, лишенных всех прав и тех, кому дана неограниченная власть над первыми. Через шесть(!!!) дней эксперимент пришлось прекратить из-за его бесчеловечности и социальной опасности: охранники стали стремительно превращались в жестоких садистов, а «заключенные» полностью потеряли человеческое достоинство и волю к сопротивлению. Оказывалось, что заданная социальная роль способна изменить человека больше, чем на 100%.

Извините, что я только сегодня подробно прочитал все факты про этот страшный «тюремный» эксперимент. Но для меня многое в понимании жизни встало на свои места. Теперь я отчетливо осознаю, что в России такой эксперимент осуществляется уже много десятилетий (столетий?), и он время от времени полностью трансформирует менталитет, мораль, нравственность и поведение миллионов. Стали более понятными и объяснимыми феномены различных форм массового насилия, гос-терроров, диктатур Гитлера и Сталина, жесточайшие эксперименты Пол Пота и других кровавых упырей, в которых превратились эти люди.

Собственно, нечто похожее происходит и внутри путинской «вертикали власти» — прогрессирующая ДЕГРАДАЦИЯ психики, морали и нравственности. Наследники Зимбардо в Кремле освоили методику быстро превращать даже нормальных, умных, образованных, начитанных людей, хороших родителей и т.д. в подлецов, преступников, коррупционеров и садистов. Просто люди настолько вживаются в свою социальную роль (дракона), что действительно очень скоро им становятся.

ОМОНовцу, истово избивающему женщин и не сопротивляющихся граждан, поручена роль доставлять боль, страдания и всячески унижать любого, кто окажется у него на пути. Следователю доверено издеваться в ходе задержания, обыска, ареста; судье и прокурору велено сажать всех, кто назначен виновным без всякой жалости, ФСИН практикует пытки для подавления любого проявления человеческого достоинства. Люди склонны вживаться в свои роли и менять под их специфику свое поведение, а также представление о добре и зле. Представляете, как едет крыша у кремлевских «полу-богов», обладающими абсолютной властью практически над 145 миллионами?!

Что же россияне могут противопоставить этому чудовищному эксперименту? Огромную разъяснительную работу. Дракон должен знать, что он не страж порядка, а поганый стервятник, питающийся кровью своих соседей. Что он защищает не порядок, а интересы тех, кто грабит и уничтожает великую страну. Говорить об этом каждый день. Практически всем, кто еще находится в плену своей подлой и разрушительной социальной роли. Кто еще не осознал моральной пропасти своих деяний, еще не повязал себя кровью с продажным режимом. Это — тяжелый труд, требующий самообладания и сдержанности, но делать это необходимо. Массовый гипноз — реальность в определенные исторические периоды, но он быстро проходит. Особенно если вовремя раскрывать глаза тем, кто пока еще не погрузился слишком глубоко в болото чудовищного российского тюремного «эксперимента».

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»


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