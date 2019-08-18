Белорусский блогер получил «бриллиантовую кнопку» от YouTube 1 18.08.2019, 19:25

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Бриллиантовой кнопкой награждаются каналы, достигшие 10 миллионов подписчиков.

Количество подписчиков на YouTube-канале известного белорусского блогера Влада Бумаги, которое в июне стало больше числа жителей Беларуси, перевалило за 10 миллионов, пишет tut.by. YouTube не замедлил отметить это достижение, прислав блогеру «бриллиантовую кнопку».

Бумага эмоционально поделился новостью на своей странице во «ВКонтакте».

Всего на канал Влада Бумаги на нынешний момент подписано 10 860 549 подписчиков — пока кнопка добиралась до него, добавился еще почти миллион.

Влад Бумага — популярный белорусский видеоблогер. Он родился в 1996 году в Минске, где и живет сейчас. Бумага — его реальная фамилия.

Владислав основал свой канал на YouTube 29 ноября 2014 года. В этот же день он выложил свое первое видео «Когда мамы нет дома». Первым успешным видео парня стал вайн про Ice Bucket Challenge, затем последовал выход ролика «24 часа в батутном центре», который набрал более десяти миллионов просмотров.

Бриллиантовой кнопкой награждаются каналы, достигшие 10 миллионов подписчиков. Она делается из серебряной вставки с куском кристалла в форме кнопки воспроизведения YouTube.