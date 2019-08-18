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Бывших президентов Молдовы могут лишить части привилегий

  • 18.08.2019, 19:32
Бывших президентов Молдовы могут лишить части привилегий

В госканцелярии Молдовы рассчитывают таким образом оптимизировать расходы.

Бывшие президенты Молдовы — Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николае Тимофти — могут лишиться части своих привилегий.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, соответствующие изменения в законопроект представила госканцелярия Молдовы.

Как следует из пояснительной записки, в госканцелярии рассчитывают таким образом оптимизировать расходы. По расчетам ведомства, благодаря поправкам бюджет сэкономит полмиллиона леев в год (28 500 долларов).

Сейчас бывшие президенты пользуются государственными автомобилями. В распоряжении Тимофти Mercedes 220 2014 года выпуска, а Снегур и Лучинский ездят на авто марки Skoda Octavia 2003 года. Воронин отказался от государственного авто.

Госканцелярии предлагает, чтобы экс-президенты могли вызвать автомобиль в случае необходимости, а не иметь его в распоряжении постоянно.

Кроме того, в ведомстве считают, что нужно полностью отказаться от кабинета и помощника для бывших президентов.

Остальные привилегии — пенсия, бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное лечение, дипломатический иммунитет и обеспечения безопасности - в экс-президентов останутся.


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