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Ученые зафиксировали необычное явление на Северном полюсе

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  • 18.08.2019, 19:41
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Ученые зафиксировали необычное явление на Северном полюсе

Для метеорологов явление стало настоящей загадкой.

Необычное явление произошло в минувшие выходные. Это оказалось настолько удивительным, что Национальная метеорологическая служба в Фэрбенксе выпустила специальный пресс-релиз, пишет lenta.ua.

Из него следует, что была зафиксирована одна из северных гроз, о которых помнят только старожилы Аляски.

Для метеорологов явление стало настоящей загадкой. Дело в том, что для удара молнии требуются условия атмосферной нестабильности. Такое возможно, когда холодный и сухой воздух располагается над слоем более теплого и влажного воздуха. В северных широтах это явление не наблюдается, поскольку теплый и влажный низовой воздух там не появляется. Ученые связывают это с беспрецедентно теплой зимой.


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