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Роман Кисляк: Власти прикрываются «строительными работами»

  • 18.08.2019, 20:02
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Роман Кисляк: Власти прикрываются «строительными работами»
Роман Кисляк

Борцы с аккумуляторным заводом под Брестом намерены провести ряд митингов.

Отказа в проведении шести митингов получили в Бресте протестующие против строительства аккумуляторного завода, передает «Радыё Рацыя».

Они подавали заявки на период с 20 по 26 августа. Местом был выбран стадион детско-юношеской школы в деревне Тельмы Брестского района. «Власти объяснили, что сейчас там «продолжаются строительные работы», - рассказал правозащитник Роман Кисляк:

- Проведение митингов нам не разрешили по той причине, что якобы ведутся строительные работы на стадионе, который определен как место для подобных мероприятий. Дело в том, что это строительство продолжалось буквально один день в начале июля, больше никаких работ там не происходило. Просто было убрано покрытие дорожки вокруг стадиона, где бегают, оно было снято и свалено в четыре кучи.

Очевидно, что это фикция, чтобы помешать нам проводить массовые мероприятия против появления в городе аккумуляторного завода.


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