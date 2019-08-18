Журналисты сравнили цены на канцтовары в Лунинце и украинском Удрицке 18.08.2019, 20:44

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Чем ближе 1 сентября, тем шутка про «собрали дочку в школу, а по деньгам как замуж выдали» становится все менее смешной.

Многие родители в предшкольной суматохе, чтобы сэкономить, предпочитают закупаться в украинском Удрице. Медиа-Полесье сравнило цены на канцтовары в местном магазине и в одном из магазинов Удрицка.

В Лунинце журналисты побывали в магазине «Десткий мир». Для сравнения они приводят минимальные цены на канцтовары в магазине «София» (в белорусских рублях по курсу).

«Детский мир» (Лунинец) «София» (Удрицк) Альбом для рисования 1,54 (24л.) 0,83 (16л.) альбом для черчения 4,59 1,82 (10л. А3) цветная бумага 1,27 0,3 цветной картон 1,67 0,5 фломастеры (12 шт.) 2,26 1,1 точилка 0,42 0,3 краски акварельные 1,17 (6шт.) 1,5 гуашь 3,92 1,66 кисточка 0,50 0,39 пластилин 1,90 1,4 клей-карандаш 0,58 0,41 клей-ПВА 1,05 0,5 карандаш простой 0,19 0,16 шариковая ручка 0,22 0,16 тетрадь 12 листов 0,16 0,16 обложка для тетради 0,10 0,08 Итого 21,54 11,27

*В некоторых позициях есть отличия по количеству листов, цветов, мл и т.д…

Также журналисты предлагают сравнить цены на канцтовары, которые были 2 и 4 года назад. Цены по сравнению с минувшими годами изменились не значительно, в некоторых случаях удалось даже отыскать товары подешевле, чем тогда.