Протесты в Гонконге: на демонстрацию вышли 1,7 миллиона человек 18.08.2019, 21:28

Фото: gettyimages

На данный момент многие участники демонстрации еще не разошлись, несмотря на сильный дождь.

По подсчетам организаторов, примерно 1,7 млн человек вышли на акцию протеста против властей в Гонконге в воскресенье, 18 августа.

Об этом сообщает South China Morning Post (перевод — nv.ua).

По версии полиции, на протесты вышли 128 тысяч демонстрантов. Власти дали разрешение на проведение акции протеста на территории парка Виктории, однако демонстранты все равно прошли по городским улицам.

На данный момент многие участники демонстрации еще не разошлись, несмотря на сильный дождь.

Протесты в Гонконге продолжаются с начала июня. Демонстранты выступают против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь. Законопроект отложили, но окончательно не отозвали.

На прошлой неделе демонстранты заняли терминал в аэропорту Гонконга, из-за чего были отменены почти 1000 рейсов. После протестов в одном из самых загруженных аэропортов мира официальный Пекин сравнил поведение протестующих гонконгцев с терроризмом.

По данным американской разведки,правительство Китая стягивает войска на границу с Гонконгом. В провинции Шэньчжэнь, которая граничит с Гонконгом, заметили отряды Народной вооруженной милиции КНР, специализирующейся на борьбе с беспорядками.