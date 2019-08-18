В США открыли детали преследования Тимошенко режимом Януковича 18.08.2019, 22:01

Названо имя человека, оплатившего отчет, представляющий преследование в позитивном свете.

Расходы на составление американскими юристами Skadden Arps в 2012 году отчета, который пытался представить преследование бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко режимом Виктора Януковича в положительном свете, оплатил Виктор Пинчук. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The Washington Examiner и Politico, пишет liga.net.

Отмечается, что хотя заказчиком отчета выступило правительство Украины, расходы в более чем $4 млн якобы оплатил Пинчук. Такую информацию раскрыл Даг Шон, политолог Демократической партии США, выступая в окружном суде Вашигтон в качестве свидетеля по делу работы на Украине бывшего советника Барака Обамы Грегори Крейга.

Крейга обвиняют в предоставлении ложной информации должностным лицам Минюста США в отношении его сотрудничества с Полом Манафортом в пользу правительства Украины. Судебный процесс начался 15 августа.

Сообщается, что сторона обвинения предполагает, что Крейг не зарегистрировался в качестве лоббиста в пользу иностранной организации, нарушив закон, именно для того, чтобы скрыть роль Пинчука в отчете.

Прокурор заявил, что выплата от Пинчука была проведена через оффшорные счета Манафорта на Кипре.

Шон заявил, что получил первую выплату в $150 000 от Фонда Пинчука и передал ее юристам Skadden, а после этого выплатами занимался Манафорт.

Шон все же подтвердил, что на запрос Крейга в 2012 году о том, можно ли раскрыть роль Пинчука и Шона в отчете, он ответил отрицательно.

В деле, ставшей результатом расследования вмешательства России к выборам США, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, прокуратура США выдвинула ряд обвинений в нарушении правил осуществления лоббистской деятельности.

Центральным эпизодом дела является продвижение Крейгом отчета среди влиятельных лиц в Вашингтоне и, в частности, передача отчета корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру.

Даг Шон рассказал суду как приобщил Крейга к работе в пользу украинских клиентов. "Мой клиент в Украине, Виктор Пинчук, захотел, чтобы я поискал высококвалифицированного юриста, которого можно было бы включить в проект", - сказал Шон.

Сторона защиты отметила, что из показаний Шона следует, что Крейг не стремился получить работу у Манафорта и сначала не знал о его участии в проекте.

Судебный процесс, как ожидается, продлится две недели. Если Крейга признают виновным, ему может грозить до пяти лет заключения и штраф до $250 000.

Фирма Skadden достигла досудебного урегулирования с министерством юстиции США и выплатила $4,6 млн - ту же сумму, которую получила за составление отчета от украинской стороны.

Юлия Тиомшенко с 5 августа 2011 до 22 февраля 2014 года была осуждена режимом Януковича. Ей инкриминировали превышение власти и служебных полномочий при заключении "газовых" контрактов с Россией 19 января 2009 года. Реабилитирована Верховным судом Украины и Европейским судом по правам человека.