Ученые выяснили, когда у людей на самом деле появились речь и мышление 1 19.08.2019, 8:49

1,645

Иллюстрационное фото

На протяжении более 500 тысяч лет люди практически не развивались.

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что речь и мышление появились 70 тысяч лет назад. По их мнению, это произошло в результате генетической мутации и замедления развития префронтальной коры головного мозга, сообщает lenta.ua.

Сотрудники Бостонского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, благодаря какому фактору произошел качественный эволюционный скачок в развитии человека.

По имеющимся данным, на протяжении более 500 тысяч лет люди практически не развивались, оставаясь на одном уровне, но 70 тысяч лет назад в этом процессе произошло существенное изменение, о чем свидетельствуют находки палеонтологов. В этот период представители человеческого рода начали проявлять сложные поведенческие схемы. Предки современных жителей Земли стали строить жилища и облагораживать их, а также усложнили процесс погребения представителей своего вида.

Пока специалисты не имеют точного ответа, что послужило стимулом для развития, но выдвигают гипотезу, связанную с резкими генетическими изменениями в строении мозга людей.

Речь идет о развитии префронтальной коры головного органа. Ее рост замедлился, благодаря чему у примитивных жителей начали формироваться речь и мышление.

Ранее, когда префронтальная кора развивалась за 1-2 года, люди не успевали изучить язык общения, так как не могли связать ментально объекты, о которых говорил собеседник, но позже они обрели необходимую способность и научились анализировать услышанное, делая выводы из поступившей информации. Именно 70 тысяч лет назад мышление изменилось, а структура мозга стала соответствовать нынешнему состоянию.