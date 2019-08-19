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Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге

  • 19.08.2019, 8:59
Трамп предостерег Пекин от подавления протестов в Гонконге
ФОТО: REUTERS

Тяньаньмэнь не должна повториться.

Президент США Дональд Трамп предостерег китайские власти от применения насилия по отношению к участникам демократических протестов в Гонконге. Подавление протеста, подобное событиям тридцатилетней давности на площади Тяньаньмэнь, негативно скажется на торговых переговорах между КНР и США, заявил глава Белого дома, сообщает dw.com.

Однако, подчеркнул Трамп, он верит в способность председателя КНР Си Цзиньпина разрешить данный конфликт мирным путем. 18 августа Трамп написал в Twitter, что переговоры США с Китаем проходят "очень хорошо".

Подавление демонстрации на площади Тяньаньмэнь

Сотни тысяч человек вышли в воскресенье на улицы Гонконга, несмотря на угрозы из Пекина, которые в последнее время становятся все более серьезными. В начале августа правительство КНР стянула к границе с автономией бронированную технику, назвав это военными учениями.

В 1989 году демонстрации демократического движения, проходившие на площади Тяньаньмэнь в Пекине, были жестоко подавлены правительственными войсками. Точное число жертв этой акции до сегодняшнего дня остается неизвестным. По разным оценкам, оно составляет от нескольких сотен до тысячи погибших.


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