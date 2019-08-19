Курилы закурили 3 19.08.2019, 9:25

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Россия может передать Японии два острова в Курильском архипелаге?

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов», заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о передаче островов после заключения мирного договора с Японией. В соцсетях понеслись горячие обсуждения. Многие россияне проводят параллели с Крымом. Самое интересное журналисты издания «Крым. Реалии» собрали здесь.

«Передача Курил будет противоречить всему, что делал Владимир Путин в последние два десятилетия. Он всюду продвигал концепцию Великой России, собирателя земель – советских или Российской империи. И что же, не захватив ничего, кроме Крыма, который и так не признали в мире российским, он отдаст Японии Курилы? Это умножит Путина на ноль», – говорит руководитель Центра международных перспективных исследований Василий Филипчук.