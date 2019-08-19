Белорусский бюджет подает сигналы о новой девальвации? 1 19.08.2019, 9:39

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Расходы властей необоснованно возросли.

Белорусский бюджет является сводным показателем, характеризующим финансовую систему государства, и, казалось бы, напрямую не затрагивает конкретного белоруса. В то же время простой макроэкономический анализ доходной и расходной частей бюджета позволяет определиться с тем, какие экономические процессы происходят в экономике и чего следует ожидать конкретному человеку в ближайшей перспективе. Чтобы понять, как это происходит на практике, проанализируем исполнение белорусского бюджета за первое полугодие 2019 года, пишет Александр Жук в статье для издания «Белрынок».

Доходы растут неравномерно

За первое полугодие 2019 года доходы бюджета сектора государственного управления, то есть фактические доходы государства, составили 25,9 млрд. рублей или 110,6% к аналогичному периоду 2018 года. Данный рост доходов превышает уровень инфляции в стране, а значит, реальные доходы государства в 2019 году увеличились.

Основной прирост доходов государства обеспечен за счет роста отчислений в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), которые увеличились за год на 0,9 млрд. рублей или на 113,4% и обеспечили 36% всего прироста доходов государства. Указанный прирост доходов в ФСЗН напрямую связан с реальным ростом заработной платы в государстве, который существенно превышает рост ВВП в государстве, а значит, в очередной раз можно говорить об «искусственном» увеличении доходов населения, не подкрепленных ростом производительности труда.

Также существенно, на 116,7%, в первом полугодии 2019 года возросли поступления в бюджет от налога на прибыль. Столь существенный рост рентабельности белорусского бизнеса может быть обусловлен, как благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, так и новыми налоговыми льготами. Напомним, что с 1 января 2019 года для белорусского бизнеса установлены льготные 0% ставки по налогу на прибыль и подоходному налогу при распределении дивидендов один раз в 5 лет. Похоже, данная льгота простимулировала часть белорусского бизнеса вывести свои доходы «из тени» и показать реальную рентабельность своей деятельности.

Менее существенно в первом полугодии 2019 года выросли поступления от акцизов и НДС. Они составили 108,3% и 105,9% соответственно по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Данные налоги напрямую связаны с реализацией товаров (работ, услуг) и характеризуют уровень потребления в стране. Опережающий рост акцизов над НДС свидетельствует о том, что население в большем объеме приобретало подакцизные товары (алкоголь, табак, бензин), нежели другие не подакцизные группы товаров.

В свою очередь рост поступлений по НДС и акцизам необходимо сравнивать с ростом ВВП, который увеличился с начала года в сопоставимых ценах на 0,9%, и ростом потребительских цен на товары и услуги, которые с начала года выросли на 2,9%.

Сопоставление этих данных свидетельствует о том, что прирост, как поступлений акцизов, так и НДС, связан с ростом расходов населения. Фактически население предпочитает больше тратить, чем сберегать, что и позволяет государству обеспечивать прирост доходов бюджета за счет НДС и акцизов.

Единственным доходным источником, который сократился в 2019 году стали доходы от внешнеэкономической деятельности, которые составили лишь 85,2% от уровня прошлого года. На данное обстоятельство повлиял российский маневр с ценами на нефть, который сократил поступления от таможенных пошлин. В целом же снижение от доходов от внешнеэкономической деятельности за первое полугодие 2019 года составило 0,4 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Опережающий рост расходов

Еще более существенно, чем доходы, росли расходы государства. Так рост расходов государства в первом полугодии 2019 года составил 11,4% к аналогичному уровню прошлого года. Общие расходы государства в 2019 году составили 23,4 млрд. рублей и тоже увеличивались неравномерно.

Так, наиболее существенно за 2019 год увеличились расходы ФСЗН — на 17,2% от аналогичного периода прошлого года. При этом прирост расходов ФСЗН на 1,1 млрд. рублей превысил отмеченный выше прирост доходов фонда на 0,2 млрд. рублей, а значит, дефицит средств в ФСЗН увеличивается. Фактически государство в 2019 году увеличивает размер выплат по социальным пособиям и пенсиям без учета реального финансового состояния доходов фонда. Очевидно, что бесконечно такой «дефицитный» рост расходов ФСЗН продолжаться не может, а значит, государству необходимо будет придумывать новые источники финансирования для выплаты пенсий.

Второй по росту расходов в 2019 году стала социальная сфера. Так, увеличение расходов на социалку, и в первую очередь на рост оплаты труда в образовании, здравоохранении и так далее, увеличился на 13,3%.

Менее существенно увеличивались расходы на национальную экономику на 8,7% и на общегосударственную деятельность на 5,9%. Последнее свидетельствует о том, что приоритетом для государства в 2019 году стало обеспечение роста доходов населения над прочими расходами государства.

При этом следует отметить, что превышение темпом роста расходов над доходами в первом полугодии 2019 года привело к сокращению профицита государственных финансовых ресурсов с 3,4 млрд. рублей в 2018 году до 2,5 млрд. рублей в 2019 году. Известно, что профицит бюджета направляется преимущественно на погашение внешнего долга государства.

Соответственно, сокращение профицита государственного бюджета означает, что государство в текущем году будет стремиться преимущественно не погашать внешний долг, а рефинансировать его за счет новых заимствований или продления сроков погашения старых долгов. Фактически проблема погашения государственного долга переносится на будущие периоды.

Анализ государственных финансов первого полугодия 2019 года свидетельствует о том, что государство стремится использовать доходы государственного бюджета без учета реальной экономической ситуации в стране, изменения производительности труда. В том числе, на достижение запланированного Лукашенко среднего уровня оплаты труда «в 1 000 рублей».

Практика прошлых десятилетий показывала, что экономически необоснованный рост оплаты труда всегда вел к девальвации белорусского рубля, инфляции и новому витку экономического кризиса. Удастся ли государству избежать данной негативной традиции, покажет ближайший год.