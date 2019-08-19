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Видеофакт: Ученые обнаружили в Карибском море акулу-призрака

  • 19.08.2019, 9:50
  • 2,489
Видеофакт: Ученые обнаружили в Карибском море акулу-призрака

Акула является предшественницей динозавров.

Этот биологический вид существует без заметных изменений уже 300 миллионов лет. В пору его формирования рептилии делали первые шаги по Земле, а млекопитающих и птиц не было вовсе, сообщает popmech.ru.

Акула-химера была обнаружена подводной камерой экспедиции Nautilus Live возле Гренады в Карибском море. Это — представительница плохо изученной группы рыб, насчитывающей около полусотни видов. Они живут на больших глубинах, поэтому их биология изучена очень плохо. Более-менее известно, что они хищники, предпочитают добычу с прочной оболочкой, вроде моллюсков.


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