Лукашенко не удается «удержать» государственный сектор 1 19.08.2019, 9:59

В бюджете заканчиваются средства на поддержку госпредприятий.

Беларусь сокращает господдержку госсектора, и государственные предприятия постепенно перестают выполнять социальную функцию. Эксперты призывают реформировать систему соцподдержки. Статистика фиксирует рост трудовой эмиграции. Лукашенко заявил, что огульной господдержки госсектору не будет, пишет «Независимая газета».

«Ничего чохом даже вам как молодому губернатору никто делать не будет», – ответил Александр Лукашенко на просьбу о поддержке руководителя Могилевской области Леонида Зайца. В конце минувшей недели правитель посетил эту область. Зачастую жесткие заявления о судьбе госпредприятий расходятся с реальными действиями властей, однако снижение объемов прямого директивного финансирования экономики в цифрах отражается.

Согласно данным статистики, в 2018 году объем директивного кредитования составил 1,24 млрд белорусских рублей (1 BYN = 32.04 RUB. – «НГ»). В то время как в 2016-м этот показатель составлял почти 3 млрд белорусских рублей, а в планах на 2019 год – 800 млн белорусских рублей. Правительство декларирует, что в 2021 году оно вообще откажется от практики выдачи директивных кредитов.

Эксперты называют две причины сокращения господдержки – рекомендации экспертов МВФ, утверждающих, что неэффективный госсектор является угрозой для всей экономики, и недостаток средств в бюджете. Впрочем, есть основания говорить о том, что вторая причина является более весомой: власти периодически порываются поддержать стагнирующий госсектор. Посещая Минскую область, Лукашенко заявил, что хочет «поближе» познакомиться с работой завода «Атлант» и производством белой техники в Белоруссии в целом. При этом он не исключил, что предприятию будет оказана господдержка «чтобы подтолкнуть развитие».

Как признавали всегда сами власти Беларуси, сохранение госсектора продиктовано не только и не столько экономической целесообразностью, сколько его социальной функцией. Он обеспечивает занятость большинства населения и его минимальный доход. В конечном счете для бюджета это могут оказаться одинаковые затраты – или направить средства на господдержку предприятий, чтобы они содержали население, или выделить их тому же населению в виде пособий по бедности и безработице.

Однако, несмотря на нежелание властей проводить реформу госсектора и выпускать из своих рук управление им, его размеры сокращаются естественным путем. Денег в бюджете хватает для поддержки только самых крупных производств, считающихся брендами Беларуси, – МТЗ, МАЗ, БМЗ, Гомсельмаш и т.п. Мелкие, особенно региональные госпредприятия сокращаются, закрываются и на смену им приходят частные эффективные производства. Согласно данным Белстата, с 1995 года доля госсектора сократилась на 20 процентных пунктов, почти до 40%. На долю частника в 2018 году приходилось 56%. Медленно, но все же растет доля иностранных компаний (4,2%) и совместных предприятий (6,5%).

Эксперты, склоняя Беларусь к реформам, утверждают, что госпредприятия уже перестали выполнять свою социальную функцию. В частности, это недавно в своих исследованиях отмечали аналитики МВФ. Причем касается это всех стран с трансформирующейся экономикой. В исследовании «Переоценка роли государственных предприятий в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе» речь идет об их низкой эффективности по сравнению с частными. Кроме того, авторы исследования не нашли подтверждения тому, что во время кризисов госсектор Беларуси выполняет буферную роль, не увеличивая численности безработных в стране. По их данным, в кризисные 2014–2015 годы частный и государственный сектора одинаково сокращали работников. Затем в частном секторе занятость начала расти, а в государственном вплоть до IV квартала 2017 года продолжались сокращения.

К изменению экономической политики и усилению роли прямой социальной поддержки призывают и местные эксперты. Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр (BEROC) провел исследование «Оценка бедности в Беларуси за 2017–2018 годы». Его целью было проанализировать последствия кризисов для уровня жизни белорусов. Согласно его результатам, экономические кризисы привели к снижению уровня жизни населения. Если в 2014 году уровень бедности составлял 14,9%, то в 2016-м – 23,9%. Причем есть регионы, в которых этот показатель превышает 35%. Авторы исследования рекомендуют правительству усилить поддержку многодетных семей и безработных.

Белорусы не склонны регистрироваться в качестве безработных, поскольку пособие они в этом случае получат смешное – около 20 долл., – но вынуждены будут ходить на общественные работы. Поэтому чаще всего они выбирают самостоятельные варианты решения проблемы. Наиболее популярный – работа за рубежом. Если раньше трудовых эмигрантов из Белоруссии больше всего было в России, то сейчас популярность набирают европейские страны, в частности Польша. Число белорусов, имеющих разрешение на нахождение в Польше, выросло практически в три раза за последние три года: если в 2016 году их было 8158, то в 2019-м – уже 23 609, сообщила Миграционная служба Польши. Примерно 50% – это трудовая миграция.