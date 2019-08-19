Как определить, что ребенок готов к школе? 19.08.2019, 10:13

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Специалист ответила на вопросы родителей.

Советы, как правильно подготовить ребенка к школе, дает «Вечернему Бобруйску» Екатерина Берникова, педагог-психолог яслей-сада №81 и креативного семейного пространства для детей и родителей «Тут свае».

– Тут все индивидуально и зависит от уровня эмоционально-волевого развития, восприятия, памяти, логического мышления, познавательных интересов, усвоения правил поведения, умения устанавливать отношения со сверстниками и физического здоровья. Кто-то готов сесть за парту в 6 лет, а кому-то лучше подождать год. Родителям нужно считаться и с желанием ребенка. Для дошкольников большой притягательной силой обладают внешние атрибуты школьной жизни: парта, звонки, перемены, школьная форма и т.д. Но важно, насколько у ребенка сформирована позиция школьника, мотивация к обучению. Например, если он во время разговора о школе говорит, что «в школе у него будет много друзей, с ними можно играть», то, скорее всего, позиция школьника еще не сформирована. А если рассказывает, что «в школе будет интересно, много нового узнаю, будем учиться читать, писать, решать примеры» – это говорит о его мотивации как ученика.

Как правильно адаптировать ребенка к школе?

– Если решение отдавать в школу уже принято, то желательно за год, а в некоторых случаях и за два, выявить пробелы в знаниях, подтянуть.

Чтобы период адаптации к школе прошел относительно легко, важно постараться создать спокойные и неконфликтные взаимоотношения между членами семьи. Помочь ребенку наладить дружеские отношения со сверстниками в школе. Важно формировать положительное отношение ребенка к школе так, чтобы у него было не только желание туда пойти, но и научиться новому. Этому поможет совместное чтение интересных книг и фильмов о школе, пересказ рассказов о школе, пословицы о школе, где подчеркивается ум, значение учения, помогут рассказы родителей о своих учителях, совместный просмотр фотографий о школе.

В своей практике я сталкиваюсь с тем, что родители запугивают детей школой: «Там тебе нельзя будет играть» или «Ты будешь делать ошибки, и тебя накажут». Так они «убивают» желание учиться.

Не стоит сравнивать своего ребенка с другими детьми. Каждый ребенок индивидуален, и если, например, «Вася уже в шесть лет бегло читает», то это не значит, что и Коля в этом возрасте должен читать.

Необходимо также формировать адекватную самооценку у ребенка, так как с высокой самооценкой он будет требовать к себе повышенного внимания, а с низкой – учителю придется стимулировать школьника к учебе. Самооценка также влияет на общительность ребенка, его взаимоотношения с одноклассниками.

Конечно, тем детям, которые до школы посещали детсад, кружки, спортивные секции, будет легче. Но и здесь важно соблюдать баланс: для дошкольников достаточно двух кружков: один, направленный на интеллектуальное развитие, другой – на физическое.

А если вы пошли в первый класс, то некоторое время ребенка больше ни в какие кружки не отдавайте, а дайте ему адаптироваться к школе.

Детям важно оставлять время на игры, если они не доиграют, не будет интереса к обучению, будут играть в школе, и, как у любого взрослого, должно быть личное время и время для отдыха.

Когда ребенок пойдет в школу, уделяйте внимание его настроению. Давайте возможность высказаться и рассказать, как прошел его день в школе. Разговаривайте с ним без нравоучений и требований, разъясняйте, что каждый человек может ошибаться, когда изучает что-то новое, а исправить это помогает настойчивость и трудолюбие.

Что ребенок должен уметь перед школой?

– К 6 годам ребенок должен знать свой адрес, имена родных и где они работают, разбираться во временах года, различать дни недели и сезоны, знать основные виды деревьев, животных, ориентироваться во времени и пространстве. Разбираться во всем, что его окружает. Но знания не должны быть отрывочные и поверхностные, они должны быть в виде цельной картины, потому что иначе у него будут трудности в учебе.

Конечно, приветствуются навыки слогового чтения, умение писать печатными буквами, прямой и обратный счет в пределах 10, достаточный уровень развития мелкой моторики руки, чтобы освоить письмо.

Я не рекомендую родителям учить ребенка писать прописными буквами, так как у каждого учителя начальной школы собственный подход при обучении, и, скорее всего, вашего ребенка будут переучивать, а это сложнее, чем научиться.

Самое главное в первом классе – помогать ребенку, делать с ним уроки и не стесняться обращаться за помощью к педагогам.