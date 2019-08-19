«У нас к пенсионерам хуже относятся, чем в Америке к собакам» 8 19.08.2019, 10:37

1,807

Волонтер рассказал о домашних животных в США.

Нью-Йорк — национальный лидер по усыновлению бездомных животных. По данным городского департамента здоровья за 2017 год, из 30 тысяч бездомных животных, поступивших в приюты в 2017 году, 94,3% (95,5% котов и 92,6% собак) были пристроены в семьи. 6% подверглось эвтаназии. «Усыновление» — официальный термин, который настолько общепринят в Америке, что даже не заключается в кавычки. Лишь 34% собак в стране приобретается у заводчиков. Остальные — усыновляются. Владельцев собак и котов чаще называют «родителями», нежели «владельцами». Сейчас Нью-Йорк можно смело заносить в список лучших городов для жизни собак и кошек, но так было не всегда, пишет tut.by.

Во второй половине 19-го века газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Одно совершенно ясно: собаки — бесполезные существа в городах и доставляют одни неприятности. Они заражают людей бешенством, и самым лучшим „собачьим“ законом был бы такой, который бы облагал владельцев собак таким высоким налогом, что только малое количество людей захотело бы держать дома животное».

В случае пропажи животного у владельцев было только 24 часа на то, чтобы найти его и забрать домой. Невостребованные бесхозные животные топились у подножия Восточной Реки. Это жуткое место Нью-Йоркцы прозвали «собачьим прудом». Варварский метод контроля популяции собак был введен в 1855 году и практиковался вплоть до 1895 года. Наверное, собак продолжали бы топить в пруду и дальше, если бы не возмущение общественности, приведшее к тому, что в 1888 году мэр Нью-Йорка Абрахам Хьюитт выступил с инициативой найти лучший способ избавления от бродячих собак.

Начались эксперименты по безболезненному и экономичному умерщвлению животных. Экзекуция током была признана эффективной, но слишком дорогой. Затраты на функционирование карбон-диоксидного завода тоже оказались слишком высоки. Было предложено умерщвлять собак хлороформом (в этом случае смерть наступала за две минуты), но данный способ нуждался в дополнительных исследованиях. Наконец в 1894 году благодаря стараниям президента Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (АОПЖОЖ) вступил в силу новый закон, согласно которому бродячих собак и котов определяли на содержание в приют. Первый такой был построен в Гарлеме. В приюте работали отопление, вентиляция, было проведено электричество. Животные (в живых оставляли только здоровых) содержались там как минимум 48 часов. Их кормили, за ними ухаживали, им искали новые дома. Невостребованных животных умерщвляли газом (смерть наступала в течении 12 секунд). В 1895 году «собачий пруд» был закрыт, контроль над бродячими животными полностью перешел к Обществу по предотвращению жестокого обращения с животными.

«Усыновить собаку в Нью-Йорке не проще, чем снять квартиру»

Сейчас в Нью-Йорке работает более 20 приютов и групп спасения бездомных животных. Во многих приютах придерживаются политики no kill — о животных заботятся до последнего дня их жизни, не прибегая к усыплению, даже если их не удалось пристроить, даже если они больны и нуждаются в постоянном лечении. В приютах занимаются собаками с проблемами социализации, существуют специальные реабилитационные программы для бывших бродячих собак. Собаки проходят специальный тест на темперамент, данные которого используются при заключении о пригодности собаки для нахождения в приемной семье. Движение No kill началось в Сан-Франциско. Это был первый город в США, который гарантировал дом каждой собаке и коту. Развитие движения послужило тому, что количество животных, подвергаемых эвтаназии, снизилось с 20 миллионов до 3 миллионов в год. Ежегодно 8 миллионов собак и кошек пополняют 14 тысяч американских приютов и групп спасения животных. В одном из таких с 2013 года работает волонтером Антонина Зернова. По профессии девушка — агент по недвижимости, но каждую пятницу после работы она ходит в приют.

— Я прихожу в приют и начинаю кормить животных, проводить туры для потенциальных усыновителей и убирать клетки. Многим это покажется «фу», но мне, например, убирать клетки нравится больше, чем выгуливать собак (особенно больших!) и подбирать за ними. Клетки, по сути, не клетки, а стеклянные боксы. Там нет прутьев, внутри лежат подушки и игрушки для собак. Стать волонтером не так-то просто: нужно подать заявку, которую рассматривают около месяца, написать эссе о своем отношении к животным и об опыте работы с ними, а также пройти две ориентировочные программы, на которых рассказывается, как устроен и функционирует приют, показывается, как правильно выводить и заводить собаку в бокс, надевать ошейник, кормить и так далее. Когда твою кандидатуру утверждают, ты покупаешь майку с логотипом приюта за 35−40 долларов, эти средства поступают в качестве пожертвования на поддержание приюта.

У девушки большой опыт работы с животными. До иммиграции в США она занималась спасением брошенных и покалеченных собак в Калининграде, забирала их на передержки, собирала деньги на лечение.

— В Америке я работаю волонтером в приюте для собак с 2013 года. Это собаки трудной судьбы: кого-то выставили на улицу хозяева, кого-то сбила машина на трассе, над кем-то издевались, а кого-то даже выращивали на мясо. К нам на самолетах доставляют спасенных с мясоферм собак из Китая, Кореи, Таиланда. Страшно представить, но в Азии до сих пор проходят фестивали собачьей еды. Спасением собак занимаются местные волонтерские группы. Как они забирают собак с мясоферм — выкупают или крадут под покровом ночи — мне неизвестно, знаю только, что транспортировку в нью-йоркский приют обычно оплачивают обе стороны — принимающая и отправляющая.

В приюте собаки проходят тщательный медосмотр, им делаются необходимые прививки, назначается соответствующая их состоянию диета. У каждой собаки — отдельный бокс, на котором висит табличка с именем, возрастом, весом, породой собаки, инструкциями по кормлению. Для собак предусмотрены несколько видов корма и консервов.

— В зависимости от состоянии собаки ей назначается диета. Кому-то нужно набрать вес, кто-то, наоборот, склонен к ожирению и нуждается в диетическом корме, — рассказывает девушка. — Волонтеры зеленой категории — новички, им доверяются простые задачи по поддержанию жизнедеятельности приюта. Волонтеры желтой категории (я отношусь к ним) могут заходить в клетки и выгуливать животных, у них больше опыта. Волонтеры красной категории — это работники приюта, которые работают с больными, проблемными, агрессивными собаками. Когда в приют поступает покалеченная собака, на сайте организации объявляется сбор средств на ее лечение — я делюсь с ссылкой на фандрайзер в социальных сетях, как и другие волонтеры. Мои друзья отдают мне старые полотенца и постельное белье, из которых мы сооружаем лежанки для собак.

Антонина рассказывает, что приют финансируется за счет пожертвований и тех денег, которые платят люди, «усыновляющие» животное. Сумма варьируется в зависимости от возраста собаки. Средняя цена усыновления — 350 долларов.

— Это немного, учитывая, что новые хозяева берут уже привитую, стерилизованную собаку с чипом. Если бы они, допустим, купили щенка у заводчика и платили за эти обязательные процедуры из своего кармана, вышло бы в разы больше. Чтобы усыновить собаку, необходимо пройти интервью. У потенциальных хозяев спрашивают об условиях проживания, работе, наличии детей… Необходимо предоставить удостоверение личности и доказательство проживания по указанному адресу. Добермана не позволят усыновить людям, живущим в студии, так как это будет негуманно по отношению к животному. Усыновить собаку в Нью-Йорке не проще, чем снять квартиру. Спрос на собак в Нью-Йорке стабильно высокий, причем старых, покалеченных, слепых, одноногих усыновляют достаточно часто. Как горячие пирожки расходятся щенята, на них всегда очередь. Бывает, что собак возвращают, и к этому нормально относятся, без осуждения. Никогда не знаешь, как собака поладит с детьми, например, или другими домашними животными. Животное может начать вести себя агрессивно или впасть в депрессию. После возврата собаки человек может усыновить новое животное, никто не заносит усыновителя в черный список, — рассказывает волонтер.

— Почему в Нью-Йорке такое хорошее отношение к собакам? Думаю, потому, что Америка — цивилизованная страна с развитой экономикой. У нас к пенсионерам хуже относятся, чем здесь к собакам. Законодательство об охране животных развито и реально работает. Если владельцы выбрасывают собаку на улицу и об этом узнают соответствующие службы, они заплатят огромный штраф. Если кто-то держит собаку без чипа, медальона на ошейнике — тоже рискует получить штраф.

По словам Антонины, в каждом седьмом домохозяйстве в Нью-Йорке есть домашний питомец, и по требованию департамента здоровья все они должны быть лицензированы. Однако из 425 тысяч собак только 20% (около 85 тыс.) официально зарегистрированы. Еще десять тысяч котов и собак — бесхозны, то есть относятся к бродячим. При обнаружении бесхозного животного его первым делом сканируют на наличие чипа. Если чипа нет, то животное направляется в приют, где о нем собирают информацию и заносят в базу «потеряшек» на petfinder.com. Животных в ошейниках возвращают хозяевам быстро: номер лицензии на брелоке вбивается в систему поиска собак, хозяев извещают о нахождении питомца по электронной почте.

«Срочный визит в ветеринарную клинику может вылиться в 500−1000 долларов»

Средний американец тратит на содержание собаки от 115 до 350 долларов в месяц. Содержание собаки в Нью-Йорке обходится от 1400 до 4300 долларов в год. Приобретение породистой собаки у заводчика стоит в районе 500−2000 долларов. Усыновить собаку из приюта можно и за 50 долларов (играют роль возраст, состояние здоровья и так далее).

В зависимости от того, нуждается ли собака в вакцинации, превентивных лекарствах и специальных процедурах, первый визит к ветеринару обойдется в сумму от 50 до 300 долларов. За стерилизацию животного придется выложить от 150 до 700 долларов. Щенка нужно показывать ветеринару каждые несколько недель, пока он не достигнет возраста четырех месяцев. Каждый визит щенка к ветеринару обходится в 100−300 долларов.

Собак отводят на осмотр к ветеринару один или два раза в год (если собака здорова). Это 200−300 долларов в год. Ежегодные лабораторные анализы стоимостью 100−300 долларов необходимы в качестве превентивной меры. Прививки и лечение от паразитов — от 425 до 800 долларов.

Зубные чистки могут быть рекомендованы раз в год и обычно стоят от 300 до 800 долларов. Для собак старшего возраста, которые болеют чаще, существуют медицинские страховки, которые покрывают определенную долю расходов на услуги ветеринара, а также кредитные линии, которые предоставляют клиентам некоторые ветеринарные клиники. В среднем медицинские услуги съедают 700−1500 долларов в год, и это не включая чрезвычайных ситуаций, добавок к питанию и витаминов. Лекарства по предотвращению паразитов, блох, клещей обходятся в 100−500 долларов в год.

Срочный визит в ветеринарную клинику может вылиться в 500−1000 долларов (если повезет), а может — в 5000 долларов. Любая хирургическая операция будет стоить не меньше 2000 долларов. Если собака должна оставаться в клинике в отделении интенсивной терапии после операции, это еще 200−500 долларов в день.

Самая большая статья расходов на содержание собаки в Нью-Йорке — выгуливание. Если хозяин отсутствует дома 8−9 часов в день, то собаку выгуливают догволкеры. Тридцатиминутная прогулка с догволкером стоит в среднем 30 долларов. Одна прогулка пять раз в неделю, и получается 7000 долларов в год — это в Нью-Йорке, где средний годовой доход едва превышает 57 тысяч долларов!

Можно отдавать собаку в садик, где она будет играть с другими собаками. День нахождения в садике (с семи утра до шести вечера) стоит от 12 до 38 долларов. Месячный абонемент позволяет немного сэкономить и платить за содержание собаки в садике от 240 до 550 долларов в месяц.

Неплохой бизнес, скажете вы. Подсчитано, что чтобы открыть собачий садик, необходимо инвестировать от 11 до 45 тысяч в оборудование и перепланировку помещения. Средняя стоимость коммерческого лиза на собачий садик в Нью-Йорке составляет 4000 долларов. В зависимости от места нахождения садика цена может быть как 3000, так и 7000 тысяч в месяц. То есть вы примерно представляете количество собак, необходимое для поддержание подобного бизнеса на плаву.

Собираясь в путешествие, вы можете оставить собаку в собачьем отеле (80−120 долларов за отдельный номер плюс отдельная плата за кормежку и введение лекарства) или в частном доме (40−60 долларов за ночь). Индивидуальный подход дороже. Догситтеры берут 75−80 долларов за ночь.

Груминг «съест» около 500 долларов в год. Собачьи игрушки — 25−150 долларов. На собачью постель (лежанки) владельцы тратят от 50 до 200 долларов в год. Поводки и ошейники с идентификационными брелоками — дополнительные 20−50 долларов расходов в год.

Собака средней величины съедает корма на 20−60 долларов в месяц. Специальный диетический, терапевтический корм обходится в более чем 100 долларов в месяц. В нью-йоркском метро сейчас активно рекламируется приложение по доставке фермерской еды для собак. Выглядит такая еда, как человеческая, очень аппетитно. Стоит так же.

Все собаки после смерти попадают в Нью-Йорк.