Тренер «Городеи» потроллил Гуренко и минское «Динамо» 19.08.2019, 10:45

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Он повторил жест рулевого минской команды в матче с питерским «Зенитом».

Тренер "Городеи" после второго гола его команды в ворота минского "Динамо" в матче 18-го тура чемпионата Беларуси взялся за голову, пишет "Прессбол".

Момент попал в прямую трансляцию на БФФ-ТВ. Напомним, похожим жестом однажды отметился рулевой "бело-голубых" Сергей Гуренко — случилось это после гола "Динамо" в ворота "Зенита" (1:8) в ответном матче квалификации Лиги Европы-2018/19.