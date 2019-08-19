Яблочный Спас: традиции и история праздника 19.08.2019, 10:56

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Православные верующие сегодня отмечают Преображение Господне.

19 августа отмечается большой праздник – Яблочный Спас, Второй Спас или, как его еще называют, Спас на горе, Средний Спас, Преображение или Преображение Господне, пишет сайт fakty.com.ua.

Считается, что с наступлением Яблочного Спаса заканчивается лето и приходит пора осени. После этого праздника действительно становится прохладно.

Как и в случае с Медовым Спасом, до которого нельзя есть мед, до Яблочного Спаса нежелательно есть яблоки. Зато в праздник – сколько угодно.

Традиционно в этот день необходимо святить яблоки, а после обязательно следует отнести несколько штук на могилы родственников.

Можно святить плоды и фрукты нового урожая, мёд, хлебные колосья. Такие колосья и семена сохраняют до следующего сева.

Также на Яблочный Спас готовят постные блюда, в которых основным ингредиентом являются яблоки.

Ранее к празднику совершался “обряд засевания полей”: по просьбе хозяев священник кропил вспаханную землю святой водой. Этот обряд означал начало засева.

Приметы на Яблочный Спас

Какой Второй Спас, такой и январь.

Каков день на Второй Спас, таков и Покров.

Сухой день предвещает сухую осень, мокрый – дождливую, а ясный – суровую зиму.

До Второго Спаса не едят никаких плодов, кроме огурцов.

История праздника

У праздника есть другое название – Спас на горе.

Согласно преданию, однажды Иисус Христос с тремя своими учениками поднялся на гору под названием Фавор. Как только добрался он до самой вершины и непосредственно взошел на нее, он преобразился. Невероятной белизной засверкало его одеяние, и лицо его также засияло. И именно отсюда появился еще один праздник – Преображение Господне. Он всегда напоминает верующим о духовном очищении и совершенствовании.