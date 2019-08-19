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«Белтелеком» повышает тарифы на связь

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  • 19.08.2019, 11:07
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«Белтелеком» повышает тарифы на связь

Телефонные разговоры подорожают.

«Белтелеком» на своем официальном сайте сообщил о поднятии стоимости тарифов на услуги телефонной связи.

«В настоящее время тарифы не обеспечивают полного возмещения затрат на их оказание. В связи с этим РУП «Белтелеком» сообщает о повышении с 28 августа 2019 года в среднем на 8,4% регулируемых тарифов на услуги телефонной связи», — отмечается в сообщении компании.

На сайте также говорится, что «повышение регулируемых тарифов не коснется других услуг, предоставляемых РУП «Белтелеком» (интернета, телевидения, пакетов услуг и др)».


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