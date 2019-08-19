Российский военный рассказал о взрыве ракетного двигателя на ядерных изотопах: скрытая съемка 2 19.08.2019, 11:15

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Что на самом деле произошло под Северодвинском?

Newsader получил от Sotnik-TV сделанную скрытой камерой эксклюзивную видеозапись, на которой военнослужащий в беседе с жителями села Нёнокса заявил о том, что 8 августа 2019 года на военном полигоне в Архангельской области во время испытаний взорвался ракетный двигатель, работающий на ядерных изотопах. Во время беседы с обеспокоенными селянами военный заверил их в отсутствии радиоактивной угрозы для населения и признался, что под Северодвинском военные тесты такого рода проходили и раньше, хотя об этом никогда не сообщалось.

Разговор велся на повышенных тонах: жители не спешили доверять словам военного и задавали уточняющие вопросы по ситуации, относительно которой российские власти по-прежнему излагают противоречивую и неполную информацию. В комнате, как можно понять из слов выступающего, присутствовали и другие военнослужащие. Представитель армии сказал, что собрал присутствующих, чтобы у них "не было проблем".

Зараженное побережье

"Проходила работа по проверке одного из ракетных двигателей, но этот ракетный двигатель питается ядерными изотопами. Произошла нештатная ситуация и произошел взрыв, но не ядерный, а взрывчатого вещества", – сказал он (примерно с 7:57 видеозаписи).

Военный подчеркнул, что радиоактивное заражение поразило только тех, кто находился в непосредственной близости от трестируемого устройства. Выступающий рассказал, что все пострадавшие были в первую очередь доставлены в село Нёнокса, где была проведена первичная дезактивация – процедура очистки от радиации – всех людей и предметов с места взрыва.

Представитель российской армии призвал не приближаться к берегу Белого моря из-за радиоактивной опасности тех элементов, которые образовались в результате взрыва на испытательной платформе и могли были выброшены на сушу. По словам военного, среди прочего к побережью был отброшен один из понтонов, который использовался в ходе испытаний, а вместе с ним прибило и контейнер с тросами, цепями и приборами.

"Я знаю, что кто-то уже собрался посетить (место нахождения этих обломков – Newsader). Так вот, я хочу предупредить вас, что этого делать не надо, поскольку могут произойти те проблемы, которых вы опасаетесь. Это произойдет в том случае, если кто-то будет подниматься на эти понтоны или брать то, что лежит на берегу и кажется на первый взгляд безопасным", – сказал военный.

Среди потенциально опасных предметов он назвал в том числе пластмассовый чайник, которым предположительно пользовались испытатели. Пластмасса, ткани, пенопласт – все это, указал военный, может представлять опасность в качестве материи, которая хорошо "впитывает" радиацию. Он отметил, что по этой причине угрозу представлял бы в том числе контакт с канатами, которые, по его словам, были использованы в ходе испытаний ядерного устройства в Белом море.

Стремлением обезопасить местных жителей от контакта с радиоактивными элементами военный объяснил недавнее введение мер по охране побережья близ Нёнокса: доступ посторонним лицам в соответствующий район сейчас воспрещен.

Взорвалось под понтоном

На возмущенные возгласы присутствующих, выразивших недовольство организацией проведения военных тестов, представитель армии заявил: "Определенные военные работы проводятся при определенных условиях. Если бы у нас в нашей стране думали бы только о стране, то жизнь была бы другая... В городе Северодвинске и в Нёноксе в час ночи ломают челюсти, вышибают зубы. Кто? Морские пехотинцы США что-ли?" (примерно с 15:45 видеозаписи).

Как следует из его слов, тестирование упомянутого им ракетного двигателя происходило и ранее, еще до 8 августа, когда информация о соответствующих испытаниях стала известна общественности. "Кто Вам сказал, что эти испытания были только восьмого? Испытания были задолго до этого. Вы об этом ничего не знали", – заявил он, отвечая на вопросы селян (примерно с 17:57).

Рассказчик призвал не сравнивать происшедшее с чернобыльской ситуацией. "Я был в Чернобыле в 1986 году. Это взрыв колоссальной мощности. Это люди, которые исчезли: они развалились на молекулы", – сказал военнослужащий, пояснив, что, если бы в Архангельской области произошла бы катастрофа подобного масштаба, последствия и меры реагирования были бы иные (примерно с 20:00).

"Восьмого числа люди вышли на понтон, и под понтоном... все взорвалось. Они погибли потому, что понтон подбросило", – заявил выступающий, добавив, что специалисты получили травмы, "не совместимые с жизнью". Выступающий сказал, что выживших специалистов-радиологов, которые пострадали при взрыве, увезли в "специализированную больницу Росатома".

Примерно на 22 минуте видеозаписи слышно, как одна из участниц встречи начинает высказывать свое недоверие к рассказу военного и сослалась на информацию в открытых источниках. Собеседник призвал ее не верить этим данным и указал, что в ходе испытаний оружия эвакуация проводится только тогда, когда населенный пункт оказывается в потенциально опасной зоне. "Если – нет, то эвакуации не происходит", – заявил он.

Ядерные батарейки

8 августа на военном полигоне под Северодвинском взорвался, как сообщало Минобороны, "жидкостный двигатель". В результате происшествия погибли пятеро специалистов Росатома и двое военных. Российские ученые заявили об испытании ядерного устройства.

Росгидромет сообщил о том, что радиационный фон в Северодвинске в течение нескольких часов после взрыва ядерного устройства превышал норму в 4-16 раз. Эта информация соответствует сведениям, первоначально представленным на сайте северодвинской администрации. Позже власти Северодвинска удалили информацию о скачке радиации, объяснив, что "ситуацией занимается Министерство обороны Российской Федерации". Власти заверяют, что в настоящее время фон нормализовался. Минобороны с самого начала отрицало факт радиоактивного заражения.

Источник Newsader в Архангельской области рассказал о том, что медики, которые принимали пациентов с места взрыва, не были предупреждены о радиоактивном характере заражения, а сотрудники ФСБ взяли с них подписку о неразглашении. Позже эту информацию подтвердили врачи из Архангельской больницы в беседе с изданием The Moscow Times.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку сообщила, что взрыв произошел при испытании прототипа крытой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" – SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО. Аналогичную информацию озвучил президент США Дональда Трамп, добавив, что США "многое узнали" из российской катастрофы и что американцы располагают более совершенными технологиями в данной области. Агентство Reuters указало, что произошедший в Белом море инцидент связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет.

15 августа "Известия" сообщили, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при работе над перспективным ускорителем – новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были смонтированы "ядерные батарейки".