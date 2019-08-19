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Почему Беларуси нужна автокефалия

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  • 19.08.2019, 11:49
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Почему Беларуси нужна автокефалия

Основания не зависеть от России украинским православным в прошлом году дал Константинопольский патриархат.

Независимой Беларуси нужна независимая церковь – таким был главный тезис конференции, которую Движение солидарности «Вместе» собрал в Чернигове, пишет сайт телеканала «Белсат».

На конференцию «Белорусская интеллигенция в поддержку Белорусской автокефальной православной Церкви» приехали ученые из Беларуси, Польши и Украины, а также священники и белорусские общественные активисты.

«Через возрождение белорусской автокефальной православной церкви белорусы могут защититься от страшных имперских вещей, которые с собой несет РПЦ, в том числе – возможной войны», – заявил Вячеслав Сивчик из движения солидарности «Разам» («Вместе»).

Угрозу войны несет российский национализм, Российская православная церковь пропагандирует в нашей стране, в том числе через военно-патриотические клубы, отмечает эксперт сообщества «Информнапалм» Денис Ивашин. В Гродненской епархии таких клубов несколько лет назад насчитывалось пять.

«И очень большое количество военно-патриотических классов. Есть даже казачьи классы. К сожалению, через этот инструментарий русской православной проходят ежегодно сотни и сотни несовершеннолетних, а также молодежи призывного возраста, которая позже поступает по протекции в высшие учебные заведения военного характера», – говорит Ивашин.

Церковь, которой управляют из-за границы, – это плохо. Но если выбор епископов будет зависеть от воли Александра Лукашенко – станет ли церковь более независимая и национально ориентированная, спросил у участников священник Александра Шрамко. По его мнению, православную церковь прежде всего необходимо отделить от государства.

«Соберутся эти епископы, которые привыкли только жировать и тянуть все к себе. Они соберутся и выберут, грубо говоря, «пахана», который наилучшим образом им подходит. И они будут так же жить, как жили. А может и лучше! Теперь они даже от Москвы не зависят. Ранее Москвы боялись, а теперь не будут бояться никого – ну, может, Лукашенко разве что», – говорит священник БПЦ Александр Шрамко.

Основания не зависеть от России украинским православным в прошлом году дал Константинопольский патриархат. Он упразднил свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Под крылом Константинополя в Киеве уже действует своя поместная церковь. Белорусский же автокефальная церковь пока остается малой организацией, не признанной ни Москвой, ни Константинополем.


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