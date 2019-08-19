Записки кандидата Дмитрий Гудков

19.08.2019, 12:11

Дмитрий Гудков

Российский оппозиционер начал писать мемуары, находясь за решеткой.

Всем привет, это Дмитрий: пишу ручкой из камеры №12 спецприемника Электростали. Пальцы сводит с непривычки, так что Лера потом переведет в удобочитаемый вид. Настала пора попробовать себя в мемуарном жанре: буду вести «Записки кандидата» из-за решетки.

…первые двое суток после задержания – самые неприятные. Это камера Тверского ОВД: дело не в «сотрудниках», в общем-то, все понимающих и даже сочувствующих, а в обстановке. Я сдаю шнурки, цепочку и оказываюсь в крохотной (2 на 3 метра) комнате без окон с постоянно включенным светом. Вместо кроватей здесь возвышение с тремя матрасами, которые заправляют одноразовым бельем.

Впрочем, мне повезло: в камере, помимо меня, оказался только один человек. С ним, когда меня привели, как раз говорила Катя Шульман, приехавшая осматривать ОВД как член Совета по правам человека.

– Дмитрий, поверь, тебе будет весело, – сказала она, кивнув на мужчину лет 45. Тот расплылся в улыбке и стал настойчиво просить ее телефончик.

– Дмитрий, – представился я.

– Эдик, – радостно сообщил мой сокамерник.

– За что задержали?

– За митинг. А ты тоже политический?

– Угу, – бросил я в ответ, недоверчиво взглянув на Эдика, расхаживающего по камере походкой бывалого сидельца, от стенки до стенки.

– Я прорывал оцепление ментов, а потом разбил окно в автозаке! – попытался развеять мои сомнения Эдик, самодовольно улыбнувшись.

– А кого из кандидатов поддерживаешь? – все еще недоверчиво спросил я.

– Да я никого не знаю, просто решил в движуху вписаться, – объяснил мой сокамерник и стал сыпать названиями сайтов, которые мне ничего не говорили. – Я за народ, но против власти, ее пиндосы купили, а я их не люблю!

Оказалось, что до своей «политической карьеры» Эдик успел отсидеть 13 лет за грабежи и разбои, но знакомство с Национально-освободительным движением депутата Федорова направило его мятущуюся натуру в новое русло. С криминалом он завязал в 2010 году, переехал из Башкирии в Москву работать строителем, но в итоге не выдержал творящейся кругом несправедливости.

Так что ближайшие сутки мы провели весело: Эдик рассказывал мне тюремные байки, а я ему – про мировую экономику и международные отношения. На следующий день его увезли и осудили на 13 суток. Прощаясь, он обещал мне читать «Новую газету», слушать «Эхо Москвы» и больше никогда не верить бредням депутата Федорова.

Ну а я остался один: лежал на матрасе, читал «Дом правительства» Слезкина и «Несовременную страну» Иноземцева, гадая, что решит Тверской суд. Наивный: тогда я еще рассчитывал на 10 суток.

…зал заседаний, всем встать. Потеющий от напряжения судья Минин объявляет тридцать суток. Впрочем, решение было готово заранее: еще за полчаса до него пристав громко сообщил по телефону, что меня повезут в Электросталь.

Там я оказался только в 3 часа ночи, заняв верхнюю полку металлической двухъярусной кровати. На нижней спал завсегдатай московских митингов 72-летний Владимир.

Продолжение следует.

Дмитрий Гудков, Telegram

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Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в настоящее время отбывает административный арест. Тверской районный суд 30 июля назначил ему 30 суток ареста.