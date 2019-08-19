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Фильмы-миллиардники: топ-10 самых прибыльных фильмов 2019 года

  • 19.08.2019, 12:44
Фильмы-миллиардники: топ-10 самых прибыльных фильмов 2019 года

В этот список вошел мультфильм «История игрушек 4».

К клубу фильмов-миллиардеров присоединился приключенческий мультфильм "История игрушек 4". Картина за 57 дней мирового проката заработала 1,003 млрд долларов и помогла Disney поставить новый рекорд, пишет segodnya.ua.

Теперь благодаря "Истории игрушек 4" студия Disney стала первой студией в истории кино, которой удалось выпустить пять фильмов-миллиардеров в один год! А другими такими фильмами являются "Мстители: Завершение" (2,796 млрд), "Король Лев" (1,351 млрд), "Капитан Марвел" (1,128 млрд) и "Аладдин" (1,035 млрд).

В этом списке нет супергеройского блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома" (1,101 млрд). Хотя он и был создан вместе с Marvel Studios, но права на "Человека-паука" принадлежат не Disney, а Sony!

"История игрушек 4" стала 43-м фильмом в истории, которому удалось заработать в мировом прокате более одного миллиарда долларов.

Топ-10 самых прибыльных фильмов 2019 года:

"Мстители: Финал" — 2,796 млрд долл

"Король Лев" — 1,351 млрд долл

"Капитан Марвел" — 1,128 млрд долл

"Человек-паук: Вдали от дома" — 1,101 млрд долл

"Аладдин" — 1,035 млрд долл

"История игрушек 4" — 1,003 млрд долл

"Блуждающая Земля" — 699,8 млн долл

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир" — 519,8 млн долл

"Покемон детектив Пикачу" — 431,5 млн долл

"Алита: Боевой ангел" — 404,8 млн долл


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