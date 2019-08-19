Начался суд над подростком, обвиняемым в убийстве одноклассника и учителя 1 19.08.2019, 13:04

Репортаж из Столбцов.

Сегодня, 19 августа, начинается суд над 16-летним Вадимом М., которого обвиняют в убийстве двух человек и в покушении на жизнь еще двоих. Рассматривать дело будет Минский областной суд. Заседания пройдут за закрытыми дверями, пишет tut.by.

Заседание проходит в здании районного суда в Столбцах. Рядом с утра дежурит десяток журналистов. Несколько местных жителей подъезжают на велосипеде, смотрят, что ничего не происходит, и едут по своим делам дальше.

На входе свидетелей и потерпевших просят показать паспорт, продемонстрировать содержимое сумок.

На улице, где стоит дом Вадима М., по-понедельничному тихо. У ворот припарковано авто его отца Виталия. В 9 часов родители еще дома, не на суде. За воротами нервно лает собака.

— Никаких комментариев, — выходит на улицу отец и быстро садится в машину.

— Кто будет защищать Вадима?

— На суде все узнаете.

«Произошедшее для всех нас большая загадка»

11 февраля страшная трагедия произошла в обычной средней школе в белорусском городе Столбцы. Ученик напал с ножом на учителя и школьников, погибли педагог Марина Пархимович и 11-классник Александр Романов. Двое десятиклассников были ранены.

О том, что случилось в то утро, 11 февраля, говорили повсюду — в общественном транспорте, в магазинах, рабочих кабинетах, дома и в соцсетях. Сейчас еще раз вернуться к тем событиям во время суда придется одноклассникам обвиняемого Вадима М., его учителям, жертвам, их родным.

— Он был хороший, и никто его не доводил, — считает одноклассница Вадима, которую вызвали на суд в качестве свидетеля.

Все произошедшее, говорит девушка, «для нас всех — большая загадка».

— И навсегда останется ей, — продолжает она. — Это был его выбор. Теперь его жизнь полностью сломана.

В беседе девушка немногословна. Говорит, давать комментарии «нам нельзя». Лишь упоминает, что все время после трагедии учеников средней школы № 2 сильно поддерживала директор Оксана Лось, интересовалась, как дела, спрашивала, кто как себя чувствует.

— Даже на каникулах, — говорит девушка.

«Во время процесса всем ученикам будут предлагать психологическую помощь»

Оксана Лось, директор средней школы № 2, сегодня с самого утра на работе. Она тоже проходит свидетелем по делу. В суд ее вызвали в четверг. Сколько он продлится, конкретных прогнозов никто не дает.

— Но говорят, что процесс может быть затяжным, — рассказывает директор.

Сколько еще учителей будет проходить по делу свидетелями, Оксана Михайловна не в курсе: «У нас не принято отчитываться».

— Знаю, что сегодня на суде будут заместитель директора и учитель биологии: они признаны потерпевшими.

То, что во время суда многим ученикам школы придется опять вспомнить то, что пытались забыть, вызывает у директора и учителей тревогу. Поэтому во время процесса всем ученикам будут предлагать психологическую помощь.

— Многие дети — уже выпускники. Но они знают, что в любой момент могут прийти к нам за помощью. Те дети, которые перешли в 11-й класс, тоже будут работать с психологами. В любом случае мы будем предлагать свою помощь. Их право — принять ее или отказаться, но с нашей стороны мы постараемся помочь всем чем только возможно.

После трагедии в школе прошло чуть больше полугода. Но каждое слово Оксане Михайловне до сих пор дается с трудом.

— Нет ни одного дня, ни одной секунды, чтобы жить без этого. Почему он выбрал такой путь поведения? Никогда никто не мог даже представить такое.

«О настоящих мотивах мы пока ничего не знаем»

Первыми на суд пришли родственники погибшей учительницы Марины Пархимович — муж Владислав, сын Артем и родная сестра Елена.

Потерпевшим по делу признали только мужа погибшей. Поскольку суд проходит в закрытом режиме, только он сможет присутствовать на заседаниях. Поэтому сын и сестра подали ходатайство, чтобы их также признали потерпевшими. Сегодня их ходатайство рассмотрят.

— От суда не ждем ничего. То, что он совершил, несоразмерно возможному наказанию, — говорят родственники. — Ему дадут 8 лет, и он выйдет на свободу в расцвете сил.

Главный вопрос — почему произошло это преступление — для них все еще остается без ответа.

— О настоящих мотивах мы пока ничего не знаем.

Также они не понимают, почему суд проходит в закрытом режиме.

— Почему он закрытый? Наоборот, нужно открыть его, чтобы все знали, что произошло. Чтобы такое больше не повторилось.

Несколько минут спустя подошел пострадавший Владислав Цвирко с мамой. Внешне парень выглядит спокойно, его мама — тоже.

За 10 минут до начала суда пришли родители нападавшего Вадима. Отец сперва сел на скамейку по соседству с родственниками погибшей учительницы. Но после вместе с женой ушел в другую часть коридора.

За три минуты до начала суда в зал завели более 10 человек. Среди них — потерпевшие учителя, школьники, родители убитого Саши Романова.

Суд проходит в закрытом режиме.

Напомним, 11 февраля обвиняемый Вадим М., ученик десятого класса средней школы № 2, пришел на занятия заранее, около 7.40. Оставил портфель и вышел из кабинета. Затем вернулся и напал на учительницу истории, которая должна была вести первый урок. За педагога попытались вступиться два одноклассника, в результате они получили ранения. После этого обвиняемый выбежал из класса, зашел в соседний кабинет, дошел до последней парты и напал на ученика 11-го класса. Задержали Вадима спустя два часа. В рюкзаке у него обнаружили молоток, а при личном обыске — дымовые шашки и петарды. Так хронологию тех событий описывал Следственный комитет.