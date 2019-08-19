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Republic: У семьи бывшего охранника Путина нашли дом почти за $7,5 миллионов

  • 19.08.2019, 13:18
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Republic: У семьи бывшего охранника Путина нашли дом почти за $7,5 миллионов
Олег Климентьев

Российский генерал живет в одном из самых дорогих и закрытых поселков на Рублевке.

Семья бывшего охранника президента России Владимира Путина Олега Климентьева, ныне занимающего пост первого заместителя директора Федеральной службы охраны, владеет домом в закрытом посёлке "Речное" на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье. Стоимость недвижимости, по оценкам, достигает 500 млн российских рублей ($7,5 миллионов). Об этом говорится в расследовании сайта Republic.

"Служба в охране президента – не только прямой путь в губернаторы или руководители силовых структур. Бывшие адъютанты главы государства со временем становятся владельцами поместий на Рублево-Успенском шоссе" - пишет автор расследования Илья Рождественский.

Как утверждается в расследовании, "Речной" - "один из самых дорогих и закрытых поселков на Рублево-Успенском шоссе". Речь идёт о некоммерческом партнёрстве индивидуальных застройщиков, за участие в котором риелторы, как утверждается, запрашивают более 4-х миллиардов рублей. "Случайных жильцов в поселке нет, участки принадлежат высокопоставленным политикам, силовикам и бизнесменам" - пишет Republic. В частности, в "Речном" есть недвижимость у семьи главы Росгвардии Виктора Золотова.

Дом и участок, о котором пишет Republic, официально оформлен на жену Климентьева. Дом в "Речном" жена Клименьтева приобрела в феврале 2014 года. Площадь дома - более 750 кв. метров, участка - более 2500 кв. метров. Republic отмечает, что недвижимость была указана в декларации генерала. Доходы Климентьева за последние пять лет, согласно его декларациям, были в разы меньше, чем рыночная стоимость недвижимости в "Речном".


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