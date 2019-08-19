«Омск Карбон Могилев» испугался активистов 2 19.08.2019, 13:41

Возможно, скандальное предприятие проверят.

ИООО «Омск Карбон Могилев» направило жалобу в Генеральную прокуратуру на действия экологических активистов, сообщается на сайте «Омск Карбон групп», пишет mogilev.online.

В обращении упоминается, что экологические активисты ставят по сомнение законность работы завода, ссылаясь на «несоответствующую действительности» информацию. В качестве примера приводится аргумент о том, что на предприятии используется устаревшее, бывшее в употреблении оборудование. «Омск Карбон Могилев» утверждает, что в контрактах на поставки одним из требований было прописано, что оборудование должно быть новым.

В итоге «Омск Карбон Могилев» просит Генпрокуратуру проверить предприятие.

Завод «Омск Карбон Могилев» по производству технического углерода строят в СЭЗ в Могилевском районе рядом с областным центром. Против его строительства уже пытались провести пикеты.