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«Омск Карбон Могилев» испугался активистов

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  • 19.08.2019, 13:41
«Омск Карбон Могилев» испугался активистов

Возможно, скандальное предприятие проверят.

ИООО «Омск Карбон Могилев» направило жалобу в Генеральную прокуратуру на действия экологических активистов, сообщается на сайте «Омск Карбон групп», пишет mogilev.online.

В обращении упоминается, что экологические активисты ставят по сомнение законность работы завода, ссылаясь на «несоответствующую действительности» информацию. В качестве примера приводится аргумент о том, что на предприятии используется устаревшее, бывшее в употреблении оборудование. «Омск Карбон Могилев» утверждает, что в контрактах на поставки одним из требований было прописано, что оборудование должно быть новым.

В итоге «Омск Карбон Могилев» просит Генпрокуратуру проверить предприятие.

Завод «Омск Карбон Могилев» по производству технического углерода строят в СЭЗ в Могилевском районе рядом с областным центром. Против его строительства уже пытались провести пикеты.


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