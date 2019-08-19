В чем сила мирного протеста
- Валерий Соловей
- 19.08.2019, 13:53
К моменту кульминации российские силовики могут быть измотаны и демотивированы.
Это моя сегодняшняя переписка с давнишним знакомым, офицером российской полиции. Прочитав ее, особенно пункт 5-й, поймете, в чем сила мирного протеста.
«1. Валерий Дмитриевич, доброе утро! А в прекрасной России будущего будет существовать ОМОН?
— А куда без него? Правда, сфера применения изменится — будет заниматься делом, а не гонять демонстрантов.
2. А что станет с Росгвардией? Останется в качестве самостоятельного ведомства или вернется в состав МВД?
— Зачем она? В МВД!
3. Вот, правильно, будем за Вас голосовать
— Дело за малым — организовать выборы :)
4. Судя по той истерии, что царит сейчас, до этого светлого момента осталось недолго ждать
— Это интересное наблюдение :) А как у вас это проявляется?
5. Тем, что в УВД действует три резерва на субботу: тот, что убывает в город, тот, что сидит с утра до вечера и с вечера до особого распоряжения. И личному составу заранее говорят, чтобы не планировали выходных. При том, что никаких массовых беспорядков и миллионных манифестаций в субботу я не наблюдал.
Мне кажется, что к тому моменту, когда начнется кульминация политического кризиса, личный состав будет измотан до предела
6. А вам-то хоть как-то все это объясняют?
— Оппозиция дестабилизирует обстановку в стране».
Валерий Соловей, «Фейсбук»