В чем сила мирного протеста Валерий Соловей

19.08.2019, 13:53

Фото: ТАСС

К моменту кульминации российские силовики могут быть измотаны и демотивированы.

Это моя сегодняшняя переписка с давнишним знакомым, офицером российской полиции. Прочитав ее, особенно пункт 5-й, поймете, в чем сила мирного протеста.

«1. Валерий Дмитриевич, доброе утро! А в прекрасной России будущего будет существовать ОМОН?

— А куда без него? Правда, сфера применения изменится — будет заниматься делом, а не гонять демонстрантов.

2. А что станет с Росгвардией? Останется в качестве самостоятельного ведомства или вернется в состав МВД?

— Зачем она? В МВД!

3. Вот, правильно, будем за Вас голосовать

— Дело за малым — организовать выборы :)

4. Судя по той истерии, что царит сейчас, до этого светлого момента осталось недолго ждать

— Это интересное наблюдение :) А как у вас это проявляется?

5. Тем, что в УВД действует три резерва на субботу: тот, что убывает в город, тот, что сидит с утра до вечера и с вечера до особого распоряжения. И личному составу заранее говорят, чтобы не планировали выходных. При том, что никаких массовых беспорядков и миллионных манифестаций в субботу я не наблюдал.

Мне кажется, что к тому моменту, когда начнется кульминация политического кризиса, личный состав будет измотан до предела

6. А вам-то хоть как-то все это объясняют?

— Оппозиция дестабилизирует обстановку в стране».

Валерий Соловей, «Фейсбук»