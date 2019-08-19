Максим Винярский: Мы должны бороться с тремя столпами колониальной политики 19.08.2019, 13:59

Максим Винярский

Руководитель Беларуси сегодня – русский чиновник.

Об этом заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский выступая, на конференции «Белорусская интеллигенция в поддержку Белорусской автокефальной православной церкви». Пресс-служба Белорусского Национального Конгресса приводит текст его выступления:

- Еще совсем маленьким, я время от времени приезжал к бабушке, матери моего отца, в деревню. Я видел, как она молилась, как она сама говорила, «по-польски». Вторая бабушка, которая жила в Минске, молилась по другому, как она говорила, «по-русски». И я никак не мог понять, почему обе белорусски молятся по-разному и почему так об этом говорят, почему не молятся по-белорусски? Прошло время, и из истории моего народа я прекрасно понял почему так получилось. Я узнал, как чужаки уничтожали нашу церковь перед тем, как забрать наш дом. Как наши предки умирали за свободу своей страны с различными молитвами. Католики, православные, униаты. Белорусов снова и снова вынуждали выбирать или то или то, не давая прижиться ничему своему. Для соседей с востока это стало даже государственной политикой, которая воплотилась в знаменитой фразе:

«Что не доделает русский штык, сделает русский чиновник, русская школа и русский поп».

Мы все знаем кто, когда и при каких условиях сказал эту фразу. Она красной лентой прошла через политику Москвы в отношении нашей страны. Ей, этой фразой, руководствовались в своих мыслях и действиях и российские цари, и коммунистические вожди. Результат хорошо помнят те, кто жил во времена позднего Советского Союза. Тогда было ощущение, что еще десятилетие, и с мечтами о независимости Беларусь можно будет проститься навсегда.

Но произошло по-другому. Беларусь стала хотя бы ненадолго независимым государством. Формально мы не потеряли суверенитет и сейчас, но каждый день, на каждом шагу мы сталкиваемся с продолжением той же политики. Белорусские дети идут в русскую школу, в русский университет. Русский чиновник сегодня является главой колониальной оккупационной администрации в Беларуси. Мы ходим молиться в русскую православную церковь.

Борьба за свободу нашей страны была неразрывно связана с борьбой с этими тремя столпами колониальной политики. Построение национальной церкви - один из самых важных. Это понимали литовские князья, когда добились создания Новогрудской епархии. Это понимали патриоты начала прошлого века, когда пытались основать автокефалию в жестких и неблагоприятных условиях. Это понимаем мы - те, кто борется за свободу сегодня.

Белорусская автокефальная православная церковь - один из главных столпов, на котором будет построено будущее независимое белорусское государство. Я верю, что оно будет построено на том фундаменте, который закладывается сегодня здесь.

Жыве Беларусь!