Взрыв «Буревестника»: появилась карта вероятного разлета нуклидов 1 19.08.2019, 14:08

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Украину также зацепило.

В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в России, пишет liga.net.

Анимированное изображение, показывающее распространение шлейфа в соответствии с временными отметками, выложил в Twitter глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.

Он уточнил, что это модель возможного распространения "гипотетических частиц от инцидента с Буревестником 8 августа".

Ранее Зербо заявил, что две станции отслеживания ядерных взрывов неподалеку от Северодвинска ушли в оффлайн спустя два дня после инцидента на полигоне близ деревни Нёнокса.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв, как заявили в Минобороны РФ, "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".

Врачей больницы, в которую доставили пострадавших после взрыва, не предупредили о радиационной опасности.

12 августа ученые в РФ признали: на полигоне разорвало малый "ядерный" реактор. СМИ заговорили об аварии на боевой ракете Буревестник с ядерным двигателем, однако что именно взорвалось, официально неизвестно.

14 августа в Greenpeace-Россия сообщили, что власти скрывают часть данных об утечке радиации.

15 августа департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии обнаружил радиоактивный йод на севере страны.

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генассамблеи ООН и открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Договор подписали 183 страны. Не подписали Индия, Пакистан и КНДР.