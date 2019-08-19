закрыть
19 августа 2019, понедельник, 14:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Взрыв «Буревестника»: появилась карта вероятного разлета нуклидов

1
  • 19.08.2019, 14:08
  • 1,216
Взрыв «Буревестника»: появилась карта вероятного разлета нуклидов

Украину также зацепило.

В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в России, пишет liga.net.

Анимированное изображение, показывающее распространение шлейфа в соответствии с временными отметками, выложил в Twitter глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.

Он уточнил, что это модель возможного распространения "гипотетических частиц от инцидента с Буревестником 8 августа".

Ранее Зербо заявил, что две станции отслеживания ядерных взрывов неподалеку от Северодвинска ушли в оффлайн спустя два дня после инцидента на полигоне близ деревни Нёнокса.

8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв, как заявили в Минобороны РФ, "при испытании жидкостной реактивной двигательной установки".

Врачей больницы, в которую доставили пострадавших после взрыва, не предупредили о радиационной опасности.

12 августа ученые в РФ признали: на полигоне разорвало малый "ядерный" реактор. СМИ заговорили об аварии на боевой ракете Буревестник с ядерным двигателем, однако что именно взорвалось, официально неизвестно.

14 августа в Greenpeace-Россия сообщили, что власти скрывают часть данных об утечке радиации.

15 августа департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии обнаружил радиоактивный йод на севере страны.

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генассамблеи ООН и открыт для подписания 24 сентября 1996 года. Договор подписали 183 страны. Не подписали Индия, Пакистан и КНДР.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников, UPNORTH (Канада)
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова