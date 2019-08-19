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В Минске 2 тысячи человек эвакуировали из-за сообщений о минировании аэропорта, вокзала и гостиниц

  • 19.08.2019, 14:20
В Минске 2 тысячи человек эвакуировали из-за сообщений о минировании аэропорта, вокзала и гостиниц

Заведено уголовное дело.

Из-за утренних сообщений о минировании вокзала, гостиниц и аэропорта в Минске пришлось эвакуировать около двух тысяч человек. Заведено уголовное дело, сообщает tut.by со ссылкой на Следственный комитет.

Утром 19 августа электронные сообщения о минировании пришли в пять гостиниц, аэропорт Минска и на железнодорожный вокзал.

В целях безопасности правоохранительные органы эвакуировали более двух тысяч человек. На места выезжали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном объекте взрывных устройств не обнаружили. Работа гостиниц, железнодорожного вокзала и аэропорта возобновлена, сообщает Следственный комитет.

Кроме того, в Могилеве следователи осмотрели рабочее место специалиста, где размещается контакт-центр БелЖД. Туда пришло сообщение о минировании столичного железнодорожного вокзала.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Минске возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности (ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса).

С начала года Следственный комитет возбудил 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. Установили 14 лиц, которые причастны к таким сообщениям, по шести уголовным делам уже есть обвинительный приговор.

Следственный комитет напоминает, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Кроме того, деньги, которые экстренные службы затратили на проверку, придется возместить.


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