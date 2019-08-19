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Чиновники Лукашенко могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса за количество лжи

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  • Андрей Исаков, «Баста!»
  • 19.08.2019, 14:33
  • 4,230
Чиновники Лукашенко могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса за количество лжи
Николай Чергинец
Фото: belgazeta.by

В лидерах - один из последних оставшихся в строю подхалимов Чергинец.

Наткнулся тут случайно на какую-то государственную газетку, решил полистать и увидел любопытную статью. Некто Чергинец Николай рассказывает о том, как было сложно жить в оккупации. Если кто забыл, это графоман такой, один из последних оставшихся в строю подхалимов Лукашенко.

Чергинцу сейчас 81 год, Вторую Мировую он застал в дошкольном возрасте. При этом чиновник уверенно рассказывает о событиях тех далеких лет, якобы очевидцем которых он был. Лгать холуям диктатора не привыкать. Берут пример с начальника, отец которого, по его же словам, «на войне погиб».

Примеров лжи Чергинца — более, чем достаточно.

Чиновник заявлял, что внесен в Книгу рекордов Гиннеса «За разноплановые достижения в области культуры и науки» (1998). А еще — о том, что является лауреатом Международной литературной премии С. В. Михалкова «Облака». По словам Чергинца, в 2008 году Американским библиографическим институтом он был признан «Человеком года» за выдающийся вклад в развитие Республики Беларусь.

Надо ли говорить о том, что на самом деле такого института не существует, указанную премию лукашенковский чиновник никогда не получал, и в Книге рекордов Гинесса о нем — ни слова. Шансы туда попасть, конечно, есть — по количеству лжи и обмана. И то, если коллеги по цеху не обгонят.

Когда-то давно, 25 лет назад мы удивлялись нелепой лжи Лукашенко. Теперь у нас уже не вызывает никаких чувств фантазии его чиновников. Неужели привыкли?

Андрей Исаков, «Баста!»

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