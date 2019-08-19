Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина4
- 19.08.2019, 14:43
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Самолет сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».
Правительственная делегация и журналисты направлялись освещать переговоры президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции.
Передовой самолёт с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула, которые будут освещать переговоры Путина и Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. pic.twitter.com/ohyXJHADMf— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 19, 2019