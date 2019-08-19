Диетологи рассказали, как правильно есть дыню 1 19.08.2019, 14:48

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Витаминов в дыне намного больше, чем в арбузе.

Красивый цвет и приятный аромат дыни не гарантируют, что вкус тоже окажется на высоте. Чтобы не было подобных разочарований, эксперты рекомендуют обратить внимание на ряд признаков, пишет lenta.ua.

Самые очевидные признаки, свидетельствующие о том, что дыня испорчена — пятна и вмятины. Под поврежденную тонкую дынную кожицу легко проникают бактерии — такой продукт есть нельзя.

Если же пятен нет, по дыне нужно легонько постучать. Глухой звук означает зрелый плод, а звонкий и немного хрустящий – дыня еще не поспела и не сладкая.

Если в своей способности определить звонкость дыни по стуку вы не уверены, попробуйте ее просто немного сжать. Качественный плод должен слегка пружинить. Если дыня не поддается, очень твердая — оставьте ее в покое, она не созрела. Если дыня, наоборот, слишком мягкая, то это тоже плохой признак — перезрела либо испортилась.

Покупать половинку дыни тоже не следует. В дыне много сахара, который является отличной средой для размножения микробов, поэтому открытая дыня может спровоцировать самые разные инфекции. Кстати, из-за большого количества сахара дыня не рекомендуется при диабете.

Ранее бытовало мнение, что дыня ни с чем не совместима. Однако эксперты утверждают, что это — неверно. Дыню можно сочетать с самыми разными продуктами. Правда, лучше не запивать ее холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком и алкоголем — это бывает чревато расстройством ЖКТ. Тем же чревато хранение разрезанной дыни вне холодильника.