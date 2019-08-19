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Нетаньяху объяснил, как Израиль будет сотрудничать с Украиной

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  • 19.08.2019, 15:17
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Нетаньяху объяснил, как Израиль будет сотрудничать с Украиной
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Премьер Израиля заявил о планах обмениваться технологиями и привлекать украинцев к хай-тек индустрии.

В Израиле и Украине планируется открыть центры высокотехнологического развития с привлечением талантливых ученых и IT-шников. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Владимиром Зеленским, пишет liga.net.

"Мы будем обмениваться технологиями и привлекать украинцев к нашей хай-тек индустрии. Мы также увеличим инвестиции в эту сферу здесь, в Украине. Мы расширяем соглашение о свободной торговле – и будем открывать высокотехнологичные центры в наших столицах", - сказал он.

Нетаньяху отметил, что сейчас Израиль сотрудничает с около 50 000 украинскими инженерами, математиками и учеными. Он надеется, что открытие высокотехнологичных центров позволит лучше реализовывать возможности украинских талантов.

Политик выразил надежду, что совместная работа в сфере технологий обеспечит быстрый прогресс для обеих стран.

"Небольшие и среднего размера государства могут становиться по-настоящему великими, используя разработки талантливых граждан. У нас есть очень талантливые люди, в обеих странах. Конечно, мы можем работать отдельно и достигать больших результатов. Однако куда лучше, если мы будем работать вместе", - сказал он.


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