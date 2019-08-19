закрыть
19 августа 2019, понедельник, 16:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Аргентина в шаге от дефолта

2
  • 19.08.2019, 15:31
  • 2,211
Аргентина в шаге от дефолта

Fitch снизило рейтинг Аргентины до преддефолтного на фоне обвала песо и фондового рынка.

Аргентина, пережившая в своей истории 8 дефолтов по внешнему долгу, из которых два состоялись в 21-м веке, снова уверенно движется в направлении финансовой пропасти, пишет finanz.ru.

После 20-процентного обвала песо и 30-процентного краха фондового рынка международное рейтинговое агенство Fitch снизило суверенный рейтинг Аргентины сразу на три ступени.

С уровня «В» рейтинг, отражающий платежеспособность аргентинского правительства как заемщика в иностранной валюте, был снижен до уровня «ССС», который, согласно методологии Fitch, является преддефолтным и предполагает, что эмитент может пропустить платежи или не сможет погасить обязательства.

Прогноз по рейтингу - «негативный», говорится в релизе Fitch.

Снижение рейтинга «отражает возросшую политическую неопределенность» в Аргентине после результатов состоявшихся на прошлой неделе праймериз, где действующий президент Маурисио Макри потерпел сокрушительное поражение, уступив оппозиционному кандидату Альберто Фернандесу. Последний избирается в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, которая в случае победы на выборах 27 октября станет вице-президентом.

Главный риск для Аргентины от пары Фернандес-Киршнер заключается в прекращении или уменьшении программы помощи от МВФ объемом 50 млрд долларов, которая была согласована при Макри и требует от правительства выполнения ряда условий по дефициту бюджета и налоговой политике, отмечает Fitch.

В ходе избирательной кампании Фернандес настаивал на необходимости пересмотреть условия МВФ и обещал избирателям договориться о новой более выгодной сделке.

В то же время без новых траншей МВФ Аргентина может оказаться на грани банкротства, отмечает Fitch: в ближайший год правительству предстоит погасить или рефинансировать краткосрочные обязательства (Letes) на 24 млрд долларов, из которых половина - номинированы в долларах.

В целом же долг Аргентины - на 80% валютный, что создает дополнительные риски в свете девальвации песо, который за полтора года обесценился втрое, а в конце прошлой недели обновил исторический минимум на отметках выше 60 песо за доллар (против 19 песо за доллар в начале 2018 года).

По данным на июль бюджет Аргентины собрал на 8% меньше налогов, чем год назад, и концу года его общий дефицит составит 4,5% ВВП, а первичный (без расходов на обслуживание долга) - 1% ВВП, прогнозирует Fitch. Экономика упадет на 2,7% при инфляции, уже достигающей 54%. По этому показателю Аргентина входит в тройку мировых рекордсменов, уступая лишь Зимбабве и Венесуэле.

Возможности ЦБ Аргентины по поддержке песо остаются «довольно скромными», отмечает Fitch: при общий резервах в 64 млрд доллара «чистыми» центробанку доступны лишь 19 млрд, при этом ликвидность необходимо придерживать для обслуживания внешних долгов.

Облигации Аргентины с погашением в июне следующего года упали до рекордно низких 71 цента на доллар со 104 центов в прошлую пятницу. У бумаг плавающий купон, привязанный к основной процентной ставке, которая во вторник находилась на рекордном максимуме в 75%.

На протяжении последних 14 лет Аргентина почти все время находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников, UPNORTH (Канада)
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова