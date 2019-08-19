Аргентина в шаге от дефолта 2 19.08.2019, 15:31

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Fitch снизило рейтинг Аргентины до преддефолтного на фоне обвала песо и фондового рынка.

Аргентина, пережившая в своей истории 8 дефолтов по внешнему долгу, из которых два состоялись в 21-м веке, снова уверенно движется в направлении финансовой пропасти, пишет finanz.ru.

После 20-процентного обвала песо и 30-процентного краха фондового рынка международное рейтинговое агенство Fitch снизило суверенный рейтинг Аргентины сразу на три ступени.

С уровня «В» рейтинг, отражающий платежеспособность аргентинского правительства как заемщика в иностранной валюте, был снижен до уровня «ССС», который, согласно методологии Fitch, является преддефолтным и предполагает, что эмитент может пропустить платежи или не сможет погасить обязательства.

Прогноз по рейтингу - «негативный», говорится в релизе Fitch.

Снижение рейтинга «отражает возросшую политическую неопределенность» в Аргентине после результатов состоявшихся на прошлой неделе праймериз, где действующий президент Маурисио Макри потерпел сокрушительное поражение, уступив оппозиционному кандидату Альберто Фернандесу. Последний избирается в паре с экс-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, которая в случае победы на выборах 27 октября станет вице-президентом.

Главный риск для Аргентины от пары Фернандес-Киршнер заключается в прекращении или уменьшении программы помощи от МВФ объемом 50 млрд долларов, которая была согласована при Макри и требует от правительства выполнения ряда условий по дефициту бюджета и налоговой политике, отмечает Fitch.

В ходе избирательной кампании Фернандес настаивал на необходимости пересмотреть условия МВФ и обещал избирателям договориться о новой более выгодной сделке.

В то же время без новых траншей МВФ Аргентина может оказаться на грани банкротства, отмечает Fitch: в ближайший год правительству предстоит погасить или рефинансировать краткосрочные обязательства (Letes) на 24 млрд долларов, из которых половина - номинированы в долларах.

В целом же долг Аргентины - на 80% валютный, что создает дополнительные риски в свете девальвации песо, который за полтора года обесценился втрое, а в конце прошлой недели обновил исторический минимум на отметках выше 60 песо за доллар (против 19 песо за доллар в начале 2018 года).

По данным на июль бюджет Аргентины собрал на 8% меньше налогов, чем год назад, и концу года его общий дефицит составит 4,5% ВВП, а первичный (без расходов на обслуживание долга) - 1% ВВП, прогнозирует Fitch. Экономика упадет на 2,7% при инфляции, уже достигающей 54%. По этому показателю Аргентина входит в тройку мировых рекордсменов, уступая лишь Зимбабве и Венесуэле.

Возможности ЦБ Аргентины по поддержке песо остаются «довольно скромными», отмечает Fitch: при общий резервах в 64 млрд доллара «чистыми» центробанку доступны лишь 19 млрд, при этом ликвидность необходимо придерживать для обслуживания внешних долгов.

Облигации Аргентины с погашением в июне следующего года упали до рекордно низких 71 цента на доллар со 104 центов в прошлую пятницу. У бумаг плавающий купон, привязанный к основной процентной ставке, которая во вторник находилась на рекордном максимуме в 75%.

На протяжении последних 14 лет Аргентина почти все время находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам. Ей дважды потребовалась реструктуризация долга - в 2005 году при президенте Несторе Киршнере и в 2010 году, когда страну возглавила его жена Кристина Фернандес де Киршнер.