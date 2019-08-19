На сколько «кинули» строителей БелАЭС 3 19.08.2019, 15:42

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Где гарантия, что если им не платят, они делают свою работу качественно?

15 августа около нескольких десятков рабочих-россиян со стройки БелАЭС вышли на главную площадь Островца с требованием выплатить зарплату за последние два месяца работы, сообщает "Еврорадио".

Оказалось, что у работодателя нет денег. Бастующие рассказали, что поехали в Беларусь за большими деньгами, которые пообещал им наниматель. Сколько же платят рабочим на строительстве Белорусской АЭС?

Рабочие рассказали, что устраивались на работу через российскую компанию “Стройинвестпроект”. При этом на пропусках на стройплощадку у всех обозначена другая российская компания — АО “Сезам”.

Эта фирма разместила 25 июля на местном островецком сайте целую серию вакансий. Тут тебе и сварщики, и прорабы, и монтажники, и инженеры. В большинстве вакансий обещают зарплату от 1000 рублей.

Другие компании, занятые на стройке БелАЭС, обещают зарплаты еще выше. АО "НИКИМТ-Атомстрой" предлагает монтажнику наружного трубопровода, сварщику или начальнику отдела зарплату от 1800 рублей.

Представительство ООО "Трест РосСЭМ", также занятое на строительстве АЭС, предлагает главному инженеру зарплату не ниже 1800 рублей.

Получается, что строителей привлекают обещанными большими заработками на вроде бы серьезном статусном объекте, а по итогу не выплачивают несколько месяцев зарплату. И если рабочим, занятым на таком важном объекте, несколько месяцев не выплачивают зарплату, то где гарантия, что свою работу они делают качественно?