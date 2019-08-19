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Фитиль для Пекина

  • Алиса Калашникова, «Новая газета»
  • 19.08.2019, 15:56
Фитиль для Пекина
Фото: REUTERS, Kim Kyung-Hoon

Перекинутся ли протесты в Гонконге на китайский материк?

Волнения в Гонконге продолжаются уже больше двух месяцев. Начиналось все с выступлений граждан против внесенного в местный парламент билля об экстрадиции, позволяющего властям высылать обвиняемых в материковый Китай. От этой идеи глава гонконгской администрации вынуждена была отказаться еще в начале июля. Но протесты продолжились.

Сегодня они переросли в общегородские шествия, использующие множество разнообразных тактик. Протестующие воспользовались философией Брюса Ли, считавшего, что надо быть «бесформенным и текучим, как вода». Манифестанты избегают прямого противостояния с полицией, расходятся и через некоторое время появляются снова в другом месте. Если во время предыдущих волнений в 2014-м (так называемая «Революция зонтиков») демонстранты концентрировались лишь в трех локациях, сейчас они появляются минимум в 20. Для того чтобы остаться неузнанными, они часто одеваются в темную одежду и носят маски на лице.

Формы выражения тоже разнообразны — стоячие голодовки, ночные выступления, блокады полицейских постов.

Кроме чисто «уличной» деятельности, протестующие очень активны в Сети. Работает распределенная система онлайн-краудфандинга пожертвований на нужды протестующих. В июне, перед саммитом G20 в Осаке, протестующие купили рекламные места в основных мировых газетах для публикации открытого письма с требованиями сохранить «свободу и автономию Гонконга под китайским руководством».

К середине августа протесты усилились. Китайские власти заявляют о «признаках терроризма» в выступлениях протестующих. Аэропорт Гонконга отменяет сотни рейсов. В соседнем с Гонконгом материковом Шэньчжэне проводятся масштабные военные учения, хотя сил НОАК, находящихся непосредственно в Гонконге, достаточно мало — 6–10 тысяч, по данным Wall Street Journal.

В чем же причина недовольства жителей бывшей британской колонии? Билль об экстрадиции лишь триггер произошедшего, глубинные причины сложнее.

Образцовый олигархат

Во-первых, это политические вопросы.

После передачи Гонконга под юрисдикцию Китая в 1997-м он стал частью единой страны, но сохранил автономное управление (все вопросы, кроме обороны и внешней политики). На период в 50 лет статус Гонконга определяется принципом «одна страна, две системы». Но это де-юре, де-факто все сложнее.

Важно, что и при англичанах, и сейчас глава Гонконга (Chief Executive of Hong Kong) не избирается жителями напрямую. Его выбирает специальная избирательная комиссия, 1200 членов которой избираются в равных долях четырьмя куриями:

бизнесменов;

профессионалов-чиновников;

представителей сферы услуг, религиозных объединений и т. п. и, наконец,

членов Законодательного совета вместе с представителями Гонконга в КНР.

Только последняя группа частично напрямую избирается гражданами Гонконга. Остальные — представители местной бизнес-элиты, которая правит городом практически без участия горожан.

Гонконг — олигархия в чистом виде, даже без демократического избирательного фасада.

Городом фактически правят несколько семей, при желании о них можно почитать в соответствующем списке Forbes. Неудивительно, что это не особо нравится простым людям.

Но при чем здесь тогда Пекин? Почему протестующие хотят независимости Гонконга и размахивают британскими и американскими флагами?

Дело в том, что местные плутократы имеют значительные бизнес-интересы на материке и в целом очень тесно связаны с Пекином. Еще до перехода бывшей британской колонии под китайскую юрисдикцию КПК плотно работала с элитами Гонконга. В 1980-е НОАК была создана специальная разведывательная группа «Осенняя орхидея» — для подкупа и инфильтрации своими кадрами бизнес-элиты, прессы, университетов, общественных и религиозных организаций Гонконга.

Отсюда и пропекинский курс всех глав администрации города с момента его передачи материку. Так что нынешние протесты — смесь антипекинских и антиолигархических настроений простых граждан.

Квартирный вопрос

Второй важный драйвер протеста — экономика, впрочем, тесно связанная с политикой. Несмотря на популярное мнение, жизнь в Гонконге, если вы небогаты, далеко не сахар. Высокий уровень ВВП на душу населения ($ 46 тыс.) не имеет отношения к большинству. Это среднее значение доходов фантастически богатой олигархии (одних долларовых миллиардеров в городе почти полсотни) и весьма скромно живущего подавляющего большинства.

Острейшим образом стоит квартирный вопрос. И раньше в Гонконге по естественным причинам (ограниченная площадь плюс горы) существовал дефицит жилья. Средняя плотность населения — 25 тыс. жителей на квадратный километр, это четвертый в мире по плотности населения мегаполис, на первом месте — столица Бангладеш Дакка — 45 тыс. жителей на квадратный километр. Для сравнения: в Москве — 2,9 тыс. жителей на квадратный километр. Жить на 45-м этаже небоскреба там норма, а не отклонение. Только это не пентхаусы для богачей, а клетушки в 20 квадратных метров, которые у нас называют «коробками для холодильников».

Но этого мало. После перехода под контроль Пекина в Гонконг ринулись материковые богачи. «Понаехавшие» с чемоданами денег бросились скупать местную и без того уже очень дорогую недвижимость. В итоге сейчас

простому гонконгцу купить даже очень скромную квартиру просто невозможно — средний квадрат стоит $ 25 тысяч (более полутора миллиона рублей).

Как видим, причин для недовольства достаточно. Кроме того, есть и культурные факторы. У населения Гонконга, как правило, хорошее образование и довольно высокий доход (впрочем, съедаемый высокой стоимостью жизни). Очень многие горожане знают английский. Они во многом воспитаны на западных ценностях демократии и свободы слова. На территории Гонконга есть доступ к западным сайтам и соцсетям, запрещенным в материковом Китае. Все это создает соответствующую атмосферу.

Шаткий социализм

Другой важный вопрос: могут ли протесты перекинуться на материковый Китай? Исключать этого нельзя. За социалистической риторикой КПК стоит совсем другая реальность. Несмотря на успехи в росте экономики, Китай в последние годы стал одним из самых неравных обществ в мире, с жестким делением на привилегированные классы и всех остальных.

Есть и более специфические проблемы, такие как нехватка женщин в молодых когортах населения как следствие проводившейся ранее политики одного ребенка на семью.

В итоге сейчас миллионы молодых китайцев обречены на то, что они не найдут себе пару.

Бедные, молодые и озлобленные на то, что рост экономики прошел мимо них. Добавим к этому замедление экономики в связи с торговыми войнами с США и многочисленными внутренними проблемами (исчерпанность инвестиционной модели роста, например).

Взрывоопасная смесь, фитилем для которой вполне может стать Гонконг.

Алиса Калашникова, «Новая газета»


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