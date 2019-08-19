Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца 19.08.2019, 15:58

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На этом объекту потребовалось 557 дней.

Личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster, который был выведен в космос с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy в феврале прошлого года, уже совершил первый оборот вокруг Солнца.

Об этом сообщает «Популярная механика», ссылаясь на данные специального сайта whereisroadster.com. Этот ресурс отслеживает «космическую одиссею» автомобиля. На первый оборот вокруг Солнца объекту потребовалось 557 дней; за это время он преодолел более 115 миллионов километров. Согласно прогнозам, 5 ноября 2020 года Tesla приблизится к Земле на расстояние менее чем в 52 миллиона километров. После этого Roadster не будет приближаться к Земле до 2047 года.