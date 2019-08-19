«Чтобы попасть к врачу, ехали в 6 утра» 1 19.08.2019, 16:19

Пациенты жалуются на систему выдачи талонов в Минском районе.

Чтобы взять талон к некоторым врачам-специалистам в поликлинике Минской центральной районной больницы, пациенты приезжают за час до открытия регистратуры и говорят, что они в очереди — не первые, пишет tut.by.

— Моя мама живет в военном городке Околица, обслуживается в амбулатории Острошицкого городка, но к узким врачам-специалистам мы ездим в районную поликлинику в Боровляны. 26 августа у нее госпитализация на операцию и перед этим нужно пройти узких специалистов. На прошлой неделе я без проблем по телефону через регистратуру районной поликлиники записала ее к онкологу и кардиологу, а чтобы записаться к эндокринологу сказали приезжать в поликлинику с утра и брать талон, — рассказывает Анна Рапейко.

Она отмечает, что 12 августа ее мама с самого утра на маршрутке поехала в поликлинику Минской центральной районной больницы взять талон к эндокринологу. Выехала примерно в 6.30 утра, но, к сожалению, талон взять так и не смогла: талоны на этот день приема начали выдавать в 7.30 утра и пока дошла очередь до мамы Анны, они уже закончились.

— Сегодня (13 августа. — Прим.) я поехала за талоном сама: выехала на машине уже в 6 утра. В 6.24 была около поликлиники и там уже стояли люди, которые тоже ждали, когда откроется поликлиника и начнут выдавать талоны к разным врачам. Была женщина из Острошицкого городка, и она сказала, что стоит с 5 утра. Я приехала за час до выдачи талонов и мне повезло, талон взяла, но поскольку врач работает во вторую смену, то и прием у нас днем.

Анна отмечает, что талончиков к эндокринологу на сайте talon.by уже не было, по телефону регистратуры предварительной записи к эндокринологу — тоже, поэтому и пришлось ехать с утра. С 7.30 начинают выдавать талоны к узким специалистам, прием у которых в этот же день.

— Моей маме 63 года, она на пенсии. И это хорошо, что у нас есть машина, и мы смогли подъехать и взять талон, но не у всех такая возможность есть. Перед операцией маме нужно сдать очень много анализов и пройти многих специалистов: часть из них в амбулатории в Острошицком городе, часть — в поликлинике в Боровлянах. Без машины все это сделать сложно. Возле поликлиники я встретила женщину, которая высказала резонную мысль: если врач принимает во вторую смену, то почему талоны начинают выдавать с 7.30 утра? Возможно, логичнее было бы, если бы их начинали выдавать за час до приема. А то получается, что надо приехать к 5 утра, отстоять очередь, взять талон на 12.00, потом снова поехать домой и вернуться в поликлинику.

В поликлинике Минской центральной районной больницы и самой больнице журналистам получить оперативный комментарий не удалось. Однако, насколько им известно, в поликлиниках за врачами закрепляют определенную квоту талонов на прием. Талоны делятся по тому, первичный или повторный прием. При этом талоны на первичный прием делятся на те, что выдают по предварительной записи, и те, что выдают в день обращения. Талоны по предварительной записи можно заказать через сервис talon.by или обратившись в регистратуру поликлиники. Если квота талонов уже закончилась, то человеку предложат прийти с утра и взять талон на прием в этот же день.

На сайте talon.by свободных талонов к эндокринологу в поликлинику Минской ЦРБ нет. Для уточнения информации о возможности записи просят обратиться в регистратуру поликлиники.

Там говорят, что сейчас взять талончик к эндокринологу можно в регистратуре в любой будний день, кроме четверга. Она открывается в 7.30 утра, талоны выдают только на этот день приема. Талоны к эндокринологу на сентябрь можно заказать 2 сентября, а сайт talon.by в регистратуре рекомендуют начинать мониторить с 23 августа.