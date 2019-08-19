Проклятое лето Владимира Путина 3 19.08.2019, 16:45

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Пожары, протесты и радиация.

"(...) Нынешнее лето - одно из самых насыщенных плохими новостями для Владимира Путина за весь период его двадцатилетней власти. На улицах Москвы ширится протестное движение, во многом направленное против него. Лето началось со смертоносного наводнения на юге Сибири, в результате которого погибли 25 человек. В адрес властей посыпались обвинения в том, что они вовремя не проинформировали жителей и не организовывали помощь. На севере и востоке Сибири серия гигантских пожаров истребила 15 млн гектаров леса (по оценке Гринпис). Дым распространился от Сибири до Урала, поразив легкие миллионов россиян", - пишет журналист LeFigaro, (перевод - inopressa.ru) Эммануэль Гриншпан.

"(...) На другом конце страны, в районе Архангельска, 8 августа загадочный взрыв на морском испытательном полигоне ВМФ привел к гибели семи человек (в том числе пяти физиков-ядерщиков), было также много раненых. Инцидент вызвал радиоактивное загрязнение в этом районе, что свидетельствует о неудавшемся испытании нового ядерного оружия.

По данным газеты The Moscow Times, гражданский медицинский персонал, лечивший раненых, получил заражение радиоактивными изотопами из-за отсутствия предупреждения со стороны армии. Это признак того, что власти по-прежнему ставят оборонные секреты выше защиты населения, как это было во время чернобыльской катастрофы", - указывает автор статьи.

"Влияние этих инцидентов на рейтинг популярности Владимира Путина еще не измерялось, но последние опросы показывают его постепенное ухудшение за последние полтора года. Только 24% россиян считают, что Владимир Путин "в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны ", сообщает "Левада-центр". Это антирекорд для того, кто остается - в отсутствие конкурентной системы - самым популярным политиком России. 38% россиян не хотят, чтобы Владимир Путин оставался президентом после 2024 года, когда закончится его нынешний срок", - говорится в статье.

"В подобном контексте износа власти появилась худшая новость лета для Владимира Путина. Значительная часть населения Москвы, чей образ жизни близок к европейскому, больше не соглашается на навязывание политической системы, лишенной конкуренции. Когда в середине июля избирательная комиссия не допустила десятки оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, толпы москвичей вышли на улицы. Правительство отреагировало насилием со стороны полиции, заключением в тюрьму лидеров оппозиции и атмосферой беспрецедентного запугивания, однако это лишь усилило мобилизацию, не имеющую себе равных для летнего периода", - пишет Le Figaro.

"Владимир Путин хранил молчание по этому поводу, предоставив силовым структурам и мэру Москвы с тем или иным успехом разрешить эту сложную политическую задачу. В дни протестов Владимир Путин всегда оказывался очень далеко от Москвы, появляясь то в Балтийском море, то в Крыму или Сибири. В надежде, что к его возвращению протестное движение уже будет подавлено", - комментирует Гриншпан.

По мнению политолога Лилии Шевцовой "образ Путина, погружающегося в батискафе или катающегося на мотоцикле в Крыму, означает не потерю контроля над силами безопасности, а желание дистанцироваться от "пустяков", которые власть считает незначительными".

"Органы власти не намерены идти на уступки, прогнозирует политолог, а, наоборот, затачивают свое оружие. "Власти попытаются использовать "протестное лето", чтобы сформировать новый механизм защиты против теории заговора", возвращая отправителю обвинения во вмешательстве (в выборы в США, в европейские дела)", - передает Le Figaro.

"Российский МИД уже обвинил Берлин и Вашингтон во вмешательстве, в то время как Совет Госдумы решил провести внеочередное заседание "по рассмотрению фактов вмешательства во внутренние дела России". Подтверждение подобной внутренней динамики ухудшит шансы на дипломатическое сближение с Парижем", - отмечает журналист.