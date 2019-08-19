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«На связи группировка Orwell»: Редакция Onliner также получила сообщение о минировании

  • 19.08.2019, 17:11
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«На связи группировка Orwell»: Редакция Onliner также получила сообщение о минировании
Фото: onliner.by

Редакцию портала находится в бизнес-центре «Рубин-Плаза».

В редакцию портала Onliner, которая находится в бизнес-центре «Рубин-Плаза» на проспекте Дзержинского, 5, поступило сообщение о минировании здании. Ранее подобные угрозы получили ряд общественных заведений в Минске, передает «Белсат».

Как сообщает onliner.by, они получили письмо следующего содержания:

«На связи группировка Orwell! Сообщаем, что заминировано (тринитротолуол) здание медиакомпании «Онлайнер» (Дзержинского 5-613). Взрывное устройство снабжено таймером. Детонация может произойти в любое время с момента открытия данного письма. Счастливого полета!»

Тринитротолуол, он же тротил, тол, ТНТ – это бризантное взрывчатое вещество, которое не имеет цвета и плохо растворяется в воде.

На данный момент все работники эвакуированы. На месте работают саперы, прибыла бригада МЧС. Периметр охраняет милиция.


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